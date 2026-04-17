Feriado de Tiradentes: confira como funcionará o comércio do Recife e shoppings da Região Metropolitana

Segundo a CDL Recife, o comércio do centro da capital pernambucana funcionará de forma facultativa no feriado, enquanto que os shoppings da Região Metropolitana abrirão em horário especial

Diario de Pernambuco

Publicado: 17/04/2026 às 09:45

Apesar do Recife ter decretado ponto facultativo na segunda (20), o comércio funcionará normalmente na segunda (20). Os shoppings também funcionarão de forma normal no dia que antecede o feriado (Foto: Tarciso Augusto/Arquivo DP))

Por conta do Feriado de Tiradentes, o comércio do Centro do Recife funcionará de forma facultativa na terça-feira (21), enquanto que os shopping centers da Região Metropolitana abrirão em horário especial.

A informação foi divulgada pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Recife) e pelo Sindicato dos Lojistas do Comércio de Bens e Serviços (Sindilojas Recife).

Porém, apesar da cidade do Recife ter decretado ponto facultativo na segunda (20), o comércio funcionará normalmente no dia que antecede o feriado. Os shoppings também funcionarão de forma normal na segunda (20).

O feriado nacional de Tiradentes é celebrado no dia 21 de abril, data em que Joaquim José da Silva Xavier (Tiradentes) foi enforcado e esquartejado na cidade do Rio de Janeiro, em 1792.

Ele era um dos líderes da Inconfidência Mineira, movimento separatista e republicano organizado pela elite da capitania de Minas Gerais, durante o período colonial do Brasil, contra a opressão fiscal da Coroa Portuguesa. Após a morte, Tiradentes foi considerado um mártir da Inconfidência Mineira.

Veja também:

Confira o horário de funcionamento do comércio do Recife e dos shoppings na terça (21)


Recife

Comércio do Centro do Recife e bairros - facultativo

Shopping Recife - das 12h às 21h

RioMar Recife - das 12h às 21h

Shopping Boa Vista - das 10h às 19h;

Shopping Tacaruna - das 12h às 21h

Plaza Shopping - das 12h às 21h

Shopping ETC - sexta (03) - das 12h às 18h

Shopping de Afogados - das 9h às 18h


Olinda

Shopping Patteo Olinda - das 12h às 21h


Paulista

Paulista North Way Shopping - das - 12h às 21h


Camaragibe

Camará Shopping - das 12h às 21h;


Jaboatão dos Guararapes

Shopping Guararapes - das 9h às 22h


Cabo de Santo Agostinho

Shopping Costa Dourada -das 9h às 22h;


Igarassu

Shopping Igarassu - das 12h às 20h


Moreno

Recife Outlet - das 9h às 21h

comércio , feriado , Recife , shoppings , tiradentes
