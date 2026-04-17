Mulher morre em acidente de moto que era conduzida pelo filho de 13 anos, em Paudalho, na Mata Norte

O filho de 13 anos levava a mãe para faculdade de moto, que bateu de frente com um caminhão, na noite desta quinta (16), na rodovia PE-40, no município de Paudalho, na Zona da Mata Norte de Pernambuco

Tamires Gomes da Costa estava indo para faculdade quando sofreu acidente (REPRODUÇÃO/REDES SOCIAIS)

Uma mulher de 27 anos morreu e o filho, de 13, ficou ferido após um grave acidente de trânsito na noite da quinta-feira (16), na rodovia PE-40, em Paudalho, na Zona da Mata Norte de Pernambuco.

A vítima foi identificada como Tamires Gomes da Costa, natural de Chã de Alegria. Ela seguia para a faculdade acompanhada do filho, que conduzia a motocicleta, quando o veículo colidiu com um caminhão.

Com a força do impacto, Tamires não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. O adolescente ficou ferido e foi socorrido para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). O estado de saúde dele não foi divulgado.

De acordo com informações preliminares, o motorista do caminhão teria fugido sem prestar socorro e ainda não foi identificado. As circunstâncias do acidente serão investigadas.

Equipes da Polícia Militar de Pernambuco isolaram a área para o trabalho de perícia do Instituto de Criminalística (IC). Em seguida, o corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML), no Recife.

Tamires era estudante de Fisioterapia em uma instituição de ensino superior na cidade de Carpina.

O caso está sob a resposabilidade da 11ª Delegacia Seccional de Goiana.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que as investigações foram iniciadas e seguem em andamento até a completa elucidação do caso.

Nota de pesar

Por meio das redes sociais, a Uniplan Carpina lamentou a morte da estudante de Fisioterapia.

“É com grande pesar que comunicamos o falecimento da aluna Tamires Gomes da Costa, ocorrido nesta quinta-feira (16). A Uniplan se solidariza com amigos e familiares por esta irreparável perda.”

Mais da metade dos motociclistas vítimas de acidentes em Pernambuco não tinha habilitação

Segundo levantamento da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE), mais da metade dos condutores de motocicletas vítimas de acidentes de trânsito no estado, neste ano, não possuía habilitação para conduzir o veículo. Em 52,51% dos casos, os pilotos não tinham Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Ainda de acordo com a pasta, Pernambuco registra, em média, 77 vítimas por dia em sinistros envolvendo motocicletas. Até o dia 14 de abril, foram contabilizados 7.970 acidentados, sendo 95 mortes.

No total de ocorrências de trânsito registradas em 2026, as motos concentram a maior parte dos casos. Das 10.255 vítimas contabilizadas, 7.970 estavam em motocicletas, o que representa 77,7% dos registros.