Feriado de Tiradentes: confira o abre e fecha dos serviços do Recife

Alguns serviços do Recife terão horários de funcionamento alterados nas próximas segunda (20) e terça (21), em função do ponto facultativo e feriado de Tiradentes. O Diario reuniu o que abre e o que fecha na cidade

Prefeitura do Recife (Andréa Rêgo Barros/PCR)

Em função do feriado de Tiradentes, celebrado na próxima terça, 21 de abril, e do ponto facultativo decretado nas repartições da administração direta e indireta do município na segunda (20), alguns serviços da capital pernambucana terão funcionamento alterados.

A prefeitura divulgou, nesta quinta (16), como ficará a programação dos equipamentos municipais. Confira o que abre e o que fecha:

Cultura

O Paço do Frevo, museu situado na Praça do Arsenal, funcionará das 10h às 18h da terça (21), com quatro opções de horários para visitas mediadas à disposição do público espontâneo: 10h30, 11h30, 14h30 e 15h30.

Os demais espaços culturais mantidos pela prefeitura estarão fechados na terça-feira. Às segundas, museus e teatros não funcionam, devido aos expedientes de fim de semana.

Saúde

Segundo a gestão municipal, foi montado um esquema especial para atender a população durante o feriadão de Tiradentes. Funcionarão 24 horas nas policlínicas Agamenon Magalhães (Afogados) e Amaury Coutinho (Campina do Barreto); nas policlínicas e maternidades Professor Barros Lima (Casa Amarela), Professor Bandeira Filho (Afogados) e Professor Arnaldo Marques (Ibura), e no hospital pediátrico Helena Moura (Tamarineira), todos da rede municipal.

Na rede conveniada, moradores do Recife poderão ser atendidos também no Hospital Maria Lucinda (Parnamirim) e na Fundação Altino Ventura (Boa Vista).

O Hospital da Mulher, no Curado, estará aberto para partos de risco habitual e de alto risco, além de emergências ginecológicas e obstétricas.

O Centro de Atenção à Pessoa Vítima de Violência Sony Santos, anexo ao hospital, estará realizando atendimento multiprofissional voltado para mulheres cis e trans e homens trans com útero vítimas de violência. Vale salientar que, na segunda-feira (20), os ambulatórios também estarão funcionando.

O Centro de Vigilância Ambiental e Controle de Zoonoses do Recife (CVA) terá plantão para atendimento de emergências envolvendo animais que ofereçam risco à saúde pública, podendo ser acionado das 8h às 17h, por meio mensagens ou ligações para o Whatsapp (81) 3355-7712.

Turismo e Lazer

A Ciclofaixa de Turismo e Lazer estará disponível em dose dupla nos dias 19 e 21 de abril (domingo e terça-feira, respectivamente), sempre das 7h às 16h.

No sábado (18), das 4h às 7h30, o Corredor Recife de Esporte e Lazer também estará ativo, ampliando as opções para quem deseja se exercitar nas primeiras horas do dia.

Os roteiros gratuitos do Olha! Recife também estãrão disponíveis no feriado. Entre os dias 18 e 24 de abril, convida recifenses e turistas a explorarem a cidade por diferentes perspectivas. As inscrições podem ser feitas pelo aplicativo Conecta Recife ou pelo site www.olharecife.com.br.

Mulher

No feriado de Tiradentes, a maioria dos equipamentos da Secretaria da Mulher do Recife estará fechada. Os demais serviços da Secretaria da Mulher serão retomados normalmente na quarta-feira (22). Há, no entanto, as seguintes exceções:

O Centro de Referência Clarice Lispector, localizado na Rua Dr. Silva Ferreira, 122, em Santo Amaro, funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana.

O Serviço Especializado Regionalizado (SER) Clarice Lispector, situado na Av. Recife, 700, no bairro de Areias, e o Serviço Especializado Regionalizado (SER) Clarice Lispector Zona Norte, localizado na Rua Padre Lemos, 675, em Casa Amarela, estarão abertos diariamente, das 7h às 19h.

Trânsito

Os serviços oferecidos na sede da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU) de atendimento às pessoas idosas, gestantes e com deficiência, aos taxistas e aos usuários que desejam recorrer das multas serão suspensos na segunda-feira (20), devido ao feriado de Tiradentes.

Os serviços de monitoramento de tráfego e de fiscalização prestados pelos agentes de trânsito funcionarão normalmente durante o feriado, assim como o teleatendimento 24h, no qual o cidadão pode acionar a CTTU gratuitamente através do 0800.081.1078.

Educação

Não haverá aula em toda a Rede Municipal de Ensino do Recife devido ao ponto facultativo decretado para a segunda-feira (20).

Assistência Social e Combate à Fome

Na segunda-feira (20) e na terça-feira (21) alguns serviços da Secretaria de Assistência Social e Combate à Fome do Recife terão funcionamento diferenciado, conforme informou a prefeitura.

Os serviços essenciais seguirão operando normalmente, incluindo os Restaurantes Populares Josué de Castro e Naíde Teodósio, o Centro Popinho, o Abrigo Noturno Irmã Dulce, as Casas de Acolhimento e o Serviço Especializado em Abordagem Social de Rua (SEAS). A Cozinha Comunitária do Gurupé funcionará apenas na segunda-feira (20).

Os Centros Arrecifes da Cidadania, o Centro de Referência em Segurança Alimentar e Nutricional (CRESAN), o Banco de Alimentos do Recife, os Centros de Referência da Assistência Social (CRAS), os Centros de Referência Especializados da Assistência Social (CREAS), a Central do Cadastro Único (CadÚnico), os Centros de Referência Especializados para a População em Situação de Rua (Centros POP) e o Centro Integrado de Atenção à População em Situação de Rua (CINPOP) permanecerão fechados durante o período.

Direitos Humanos e Juventude

As pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, junto com amigos e familiares, que estiverem no Recife durante o feriado prolongado poderão contar com o Praia sem Barreiras como opção de lazer. Nos dias 17, 18, 19 e 21, as atividades serão realizadas normalmente.

A iniciativa oferece banho de mar assistido, com cadeiras de rodas anfíbias e esteiras removíveis que facilitam o acesso à areia e ao mar. O funcionamento é das 8h às 13h, na Praia de Boa Viagem, na altura da Rua Bruno Veloso, próximo ao Posto 7. Não é necessário agendamento prévio. A atividade pode ser suspensa em caso de chuva intensa ou maré alta.

O Parque 60+, que integra a estrutura do Centro de Convivência da Pessoa Idosa Maria da Conceição Guedes Pereira, estará aberto ao público de 18 a 21, das 5h30 às 20h. No sábado e no domingo, o espaço recebe a Feirinha 60+, com produtos artesanais e comidinhas produzidos por pessoas com 60 anos ou mais, das 13h às 18h. O endereço é Avenida Conselheiro Rosa e Silva, nº 720.

Por fim, o casarão do Centro de Convivência da Pessoa Idosa, o Centro de Referência em Direitos Humanos Margarida Alves, o Centro de Referência em Cidadania LGBTI+ e os Núcleos de Mediação de Conflitos localizados nas unidades do COMPAZ estarão fechados nos dias mencionados. Os atendimentos serão retomados na quarta-feira (22).

Jardim Botânico

O Jardim Botânico do Recife (JBR) abre neste sábado (18) e domingo (19), e estará fechado na segunda-feira (20) e terça (20). As atividades serão retomadas normalmente a partir da quarta (22).

Parque das Esculturas

O Parque de Esculturas Francisco Brennand funciona normalmente, neste sábado (18) e domingo (19), das 9h às 18h, e ficará fechado na segunda e terça, retornando na próxima quarta (22).

Esportes

As unidades da Academia Recife estarão fechadas na segunda (20) e terça (21). O funcionamento normal será retomado na quarta, a partir das 5h30.

Hospital Veterinário do Recife

O Hospital Veterinário do Recife, que normalmente funciona 24h, terá atendimento restrito a urgências e emergências. Os serviços ambulatoriais, incluindo consultas e castrações, serão retomados na quarta-feira (22).

Mercados e Feiras

Na segunda-feira (20), as feiras livres e os mercados públicos funcionarão das 6h às 18h. Já na terça-feira, feriado de Tiradentes, o horário será das 6h às 13h. As praças de alimentação seguem com funcionamento normal após esse período.

Ouvidoria

Não haverá atendimento presencial e telefônico nos dias 20 e 21 de abril (em razão de ponto facultativo e o feriado de Tiradentes). Estarão disponíveis todos os demais canais: email ([email protected]); App Conecta e Portal da Ouvidoria (https://ouvidoria.recife.pe.gov.br).

Procuradoria Municipal da Fazenda

Não haverá expediente nos dias 20 (ponto facultativo) e 21 de abril (feriado de Tiradentes).

Procon

Não haverá atendimento presencial nos dias 20 (ponto facultativo) e 21 de abril (feriado de Tiradentes). Para o registro de reclamações e denúncias durante esse período, os consumidores poderão utilizar o site procon.recife.pe.gov.br. ou o e-mail: [email protected]

Agências de Emprego, Escolas Profissionalizantes e Sala do Empreendedorismo

Não haverá atendimento ao público nesta segunda (20) e terça (21). Os serviços retornam na quarta-feira (22), assim como as aulas das Escolas Profissionalizantes e os atendimentos da Agência e da Sala presentes nas unidades da rede Compaz.