Placa de carro vai mudar de novo? Entenda o projeto em discussão na Câmara

Segundo o autor do projeto, a identificação pode ajudar autoridades de trânsito e policiais a identificarem com facilidade a origem de um veículo em casos de infrações

Placa no padrão do Mercosul (Divulgação / Denatran)

A Câmara dos Deputados analisa uma proposta que pretende alterar o padrão atual das placas de veículos no país, com a reintrodução dos nomes do estado e do município, além da inclusão da bandeira da unidade federativa.

O texto já avançou uma etapa na tramitação legislativa: foi aprovado na última terça-feira (14) pela Comissão de Viação e Transportes. Agora, segue para avaliação da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, onde será analisado quanto à sua legalidade e constitucionalidade.

De autoria do senador Esperidião Amin (PP-SC), o projeto tem como principal argumento o reforço à identificação da procedência dos veículos. De acordo com o parlamentar, a medida pode contribuir diretamente para o trabalho das autoridades em situações que envolvam irregularidades no trânsito ou crimes como furtos e roubos.

Segundo o autor do projeto, a identificação pode ajudar autoridades de trânsito e policiais a identificarem com facilidade a origem de um veículo em casos de infrações, furtos, roubos e outros crimes envolvendo veículos.

Durante a análise na comissão, o relator da proposta, deputado Hugo Leal (PSD-RJ), manifestou apoio à iniciativa. Ele destacou que a mudança pode ir além da questão prática e também alcançar aspectos culturais, ao recuperar elementos que remetem à identidade regional.

O relator na comissão, deputado Hugo Leal (PSD-RJ), afirmou que a mudança pode reforçar o senso de pertencimento regional e facilitar a identificação de veículos “de fora”.

Além disso, o parlamentar defendeu que o modelo proposto resgata o valor simbólico das placas, fortalecendo vínculos culturais e identitários associados às diferentes regiões do país.