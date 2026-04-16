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Vídeo: PM de folga reage a tentativa de assalto e mata suspeito em Boa Viagem, no Recife

O caso aconteceu na Avenida Conselheiro Aguiar e foi registrado por câmeras de segurança

Diario de Pernambuco

Publicado: 16/04/2026 às 18:34

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PM atirou contra suspeito e correu em seguida/Foto: Reprodução

PM atirou contra suspeito e correu em seguida (Foto: Reprodução)

Um policial militar de folga reagiu a uma tentativa de assalto e atirou no suspeito, na madrugada desta quinta-feira (16), no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. O baleado, cuja identidade não foi divulgada, morreu no local.

O caso aconteceu na Avenida Conselheiro Aguiar e foi registrado por câmeras de segurança. O policial estava no banco do passageiro de um carro abordado por um homem armado e usando capacete.

 

Veja também:

Em nota, a Polícia Militar informou que, após o ocorrido, o policial "se apresentou, de forma voluntária, ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde foram adotadas as medidas cabíveis."

As investigações estão sob responsabilidade da Força-Tarefa de Homicídios da Capital.

assalto , boa viagem , pm
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