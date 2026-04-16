Nove pessoas são presas em operação contra tráfico de armas e drogas e fraude em concursos públicos no Sertão

Na Operação Sentinela 2, também forma cumpridos nove mandados de busca e apreensão em cinco cidades: Santa Maria da Boa Vista, Orocó, Itacuruba, Salgueiro e Petrolina, nesta quinta (16)

Arma e simulacro foram apreendidos na operação (PCPE )

Nove pessoas foram presas, nesta quinta (16), durante uma operação deflagrada pela Polícia Civil para combater tráfico de drogas e armas e munições, além de fraudes em concursos públicos no Sertão pernambucano.

Na Operação Sentinela 2, também forma cumpridos nove mandados de busca e apreensão em cinco cidades: Santa Maria da Boa Vista, Orocó, Itacuruba, Salgueiro e Petrolina.

A ação foi coordenada pela Delegacia de Santa Maria da Boa Vista, sob a responsabilidade do delegado Marcelo Augusto Guimarães, titular da unidade, com supervisão do delegado Lamartine Fontes Filho, da 25ª Delegacia Seccional de Cabrobó e contou com o apoio da 7ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM).

Durante a operação, os policiais apreenderam um revólver calibre .357 da marca Taurus, acompanhado de munições, um simulacro de arma de fogo e uma motocicleta com sinais de adulteração.

As investigações tiveram início no ano passado e envolveram um trabalho minucioso e técnico, com o objetivo de identificar os suspeitos e reunir provas das práticas criminosas.

