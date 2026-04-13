Idoso morre após trocar tiros com policiais no Agreste

Caso aconteceu neste domingo (12), na cidade de Calçados, no Agreste de Pernambuco

Polícia Civil investiga o caso (Polícia Civil/divulgação)

Um idoso de 65 morreu após ser atingido durante um confroto armado contra policiais, na zona rural de Caçados, no Agreste de Pernambuco. O caso aconteceu neste domingo (12).

O suspeito foi alvejado depois de abrir fogo contra o efetivo, que revidou, segundo a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE). Ele foi identificado como Cícero Silvestre da Silva, e chegou a ser socorrido para uma unidade de saúde em Calçado.

Como aconteceu

Ainda conforme informações repassadas pela PM, o efetivo recebeu informações de que um suspeito estaria portando arma de fogo em via pública e seguiu para averiguação.

Durante a aproximação, Cícero teria desobedecido as ordens, e disparado contra fogo contra os policiais, que revidaram.

Após ser atingido, ele foi socorrido para a Unidade Mista de Saúde Nossa Senhora de Lourdes, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Na ação foram apreendidos um revólver calibre 38, um garruchão, quatro munições calibre .38, sendo três deflagradas e uma intacta e R$ 792.

Procurada pelo Diario de Pernambuco, a Polícia Civil de Pernambuco informou que registrou o caso neste domingo (12), por meio da 18ª Delegacia Seccional de Garanhuns, também no Agreste.

O fato é tratado como uma morte decorrente de intervenção legal por agente do Estado.

“As investigações foram iniciadas e seguem em andamento sob responsabilidade da 148ª Delegacia de Calçados”, destacou a corporação.

