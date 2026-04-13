'Pênalti claríssimo': técnico critica arbitragem após empate do Santa Cruz

Santa Cruz reclama de pênalti não marcado em empate com o Floresta pela Série C

Israel, lateral do Santa Cruz (Lenilson Santos / Floresta)

O Santa Cruz deixou o campo com um gosto amargo após o empate em 1 a 1 contra o Floresta, no último sábado (11), no estádio Domingão, pela segunda rodada da Série C.

O técnico Claudinei Oliveira demonstrou insatisfação com a arbitragem, especialmente em relação a um lance ocorrido aos 21 minutos do primeiro tempo. Na ocasião, Ronald caiu na área após sofrer contato com o defensor Jhony Douglas, mas o árbitro mandou o jogo seguir.

Na avaliação do treinador coral, a jogada foi determinante e deveria ter sido assinalada como penalidade. “Tivemos um pênalti, na minha opinião, claríssimo. Não acho que houve má intenção do árbitro, mas ele não teve convicção no lance. Talvez o assistente pudesse ter ajudado”, afirmou.

O clube também se manifestou oficialmente por meio das redes sociais, publicando o vídeo da jogada e questionando a decisão da arbitragem com tom crítico e irônico.

O empate fora de casa garante ao Santa Cruz mais um ponto na competição, mas a atuação da arbitragem acabou sendo o principal assunto após o apito final.

ONDE TAVA O GUARDA FLORESTAL? ????



Ronald foi atropelado dentro da área… e o árbitro não marcou nada. ????



E aí? Pênalti ou MUITO PÊNALTI? pic.twitter.com/iN3FovA5lQ — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) April 12, 2026





Com o resultado, o Santa Cruz chegou aos quatro pontos na tabela de classificação. O Tricolor volta a campo no próximo sábado (18), contra o Confiança, às 16h, no Batistão.

