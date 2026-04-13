'Pênalti claríssimo': técnico critica arbitragem após empate do Santa Cruz
Santa Cruz reclama de pênalti não marcado em empate com o Floresta pela Série C
Publicado: 13/04/2026 às 09:40
Israel, lateral do Santa Cruz (Lenilson Santos / Floresta)
O Santa Cruz deixou o campo com um gosto amargo após o empate em 1 a 1 contra o Floresta, no último sábado (11), no estádio Domingão, pela segunda rodada da Série C.
O técnico Claudinei Oliveira demonstrou insatisfação com a arbitragem, especialmente em relação a um lance ocorrido aos 21 minutos do primeiro tempo. Na ocasião, Ronald caiu na área após sofrer contato com o defensor Jhony Douglas, mas o árbitro mandou o jogo seguir.
O clube também se manifestou oficialmente por meio das redes sociais, publicando o vídeo da jogada e questionando a decisão da arbitragem com tom crítico e irônico.
O empate fora de casa garante ao Santa Cruz mais um ponto na competição, mas a atuação da arbitragem acabou sendo o principal assunto após o apito final.
ONDE TAVA O GUARDA FLORESTAL? ????— Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) April 12, 2026
Ronald foi atropelado dentro da área… e o árbitro não marcou nada. ????
E aí? Pênalti ou MUITO PÊNALTI? pic.twitter.com/iN3FovA5lQ
Com o resultado, o Santa Cruz chegou aos quatro pontos na tabela de classificação. O Tricolor volta a campo no próximo sábado (18), contra o Confiança, às 16h, no Batistão.