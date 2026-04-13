Energia com liberdade: o consumidor está pronto para o mercado livre?

Energia (Lâmpada)

A abertura total do mercado livre de energia, consolidada pela Lei nº 15.269/2025, representa um marco relevante no setor elétrico brasileiro. Até 2028, inclusive consumidores residenciais poderão escolher seu fornecedor.



A promessa é sedutora: mais concorrência, eficiência e potencial redução nas contas. Mas há uma pergunta incômoda que precisa ser feita desde já: o consumidor brasileiro está preparado para essa liberdade?



No Ambiente de Contratação Livre (ACL), os preços são definidos por negociação direta, o que permite contratos mais flexíveis e, em muitos casos, mais vantajosos que as tarifas reguladas. Esse cenário tende a atrair consumidores em busca de economia. Contudo, a migração não é apenas uma decisão comercial — trata-se de uma escolha técnica e financeira.



Diferentemente do ambiente regulado, o consumidor passa a assumir riscos relevantes. A formação do preço da energia é complexa, influenciada por variáveis como hidrologia, despacho de usinas e oscilações do mercado de curto prazo. Além disso, os contratos envolvem cláusulas sofisticadas, penalidades e obrigações que exigem compreensão aprofundada.



Embora economicamente atraente, o ACL expõe o consumidor a riscos relevantes que não podem ser subestimados como a volatilidade de preços e a complexidade da gestão. Contratos mal estruturados, erros de previsão de carga e exposição ao mercado de curto prazo podem gerar impactos financeiros expressivos. Soma-se a isso o risco de encargos e inadimplência de agentes, o que exige due diligence rigorosa. Em síntese, sem preparo adequado, a economia potencial pode se converter em passivo financeiro.



Por isso, a decisão de migrar demanda planejamento: estudos financeiros, análise do perfil de consumo e leitura técnica dos contratos deixam de ser recomendáveis e passam a ser indispensáveis.



Outro ponto que merece atenção é o ambiente regulatório. Com a expansão do mercado livre vem acompanhada de maior rigor. A ANEEL tem intensificado a fiscalização, especialmente quanto a práticas concorrenciais, como o uso indevido de dados de consumidores, sujeito a sanções severas. O ambiente será mais livre, mas também mais supervisionado — o que aumenta tanto a segurança quanto o risco regulatório para os agentes envolvidos no negócio.



O cenário legal e regulatório atual, sem dúvida, é um avanço. A possibilidade de escolher o fornecedor traz autonomia e pode gerar ganhos relevantes de eficiência. Mas liberdade econômica exige responsabilidade.



O sucesso dessa transformação dependerá menos da lei e mais da capacidade dos consumidores de compreender o novo ambiente em que estão entrando. Porque, no mercado livre, escolher é apenas o primeiro passo — entender os riscos é o que realmente faz a diferença.

Heitor Alexandre de Paiva Doca - Advogado