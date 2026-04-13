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Pernambuco anuncia reforma do Hospital Agamenon Magalhães, na Zona Norte do Recife

Projeto de requalificação do Hospital Agamenon Magalhães prevê renovação da fachada, sistema de coberta e substituição de esquadrias, segundo o Governo de Pernambuco

Diario de Pernambuco

Publicado: 13/04/2026 às 08:14

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Hospital Agamenon Magalhães/Governo de Pernambuco

Hospital Agamenon Magalhães (Governo de Pernambuco)

O Governo de Pernambuco anunciou a requalificação do Hospital Agamenon Magalhães, em Casa Amarela, na Zona Norte do Recife.

A licitação para contratação da empresa responsável pela obra foi publicada no Diário Oficial do Estado e o investimento será de R$ 18,5 milhões.

O projeto, desenvolvido pela Secretaria de Projetos Estratégicos (Sepe), em parceria com a Secretaria de Saúde (SES), prevê a reforma de uma área total de 15,8 mil m² da fachada do imóvel.

O serviço prevê também a renovação do sistema de coberta, a substituição integral das esquadrias, a fim de proporcional um melhor desempenho térmico, acústico e de vedação, além de pinturas e revestimentos.

A obra contempla, ainda, a implantação de nova identidade visual no local.

As intervenções serão acompanhadas pela Companhia Estadual de Habitação e Obras (Cehab).

O prazo é de cinco meses, que serão contados a partir da emissão da ordem de serviço.

 

Hospital agamenon magalhães , Pernambuco , Recife , saúde
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