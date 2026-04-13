Inmet atualiza previsão nesta segunda (13) e nove municípios estão com risco de Perigo para chuva intensa
Outros 100 municípios estão com risco de Perigo Potencial, conforme previsão atualizada do Inmet no começo da manhã desta segunda (13)
Publicado: 13/04/2026 às 09:34
Recife debaixo da chuva (Rafael Vieira/DP)
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) atualizou, no começo da manhã desta segunda-feira (13), a previsão para Pernambuco e indicou chuva com risco de Perigo para nove municípios da Zona da Mata Norte.
Outros 100 municípios, também da Mata Norte, da Região Metropolitana do Recife, Mata Sul e parte do Agreste do estado, também estão com alerta, mais com risco de Perigo Potencial.
Conforme o Inmet, a bandeira laranja, ou risco de Perigo, ocorre quando o volume de chuva pode chegar entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, e com ventos intensos (60-100 km/h).
Os municípios da Zona da Mata no mapa do Inmet com bandeira laranja são:
Aliança
Camutanga
Ferreiros
Goiana
Itambé
Macaparana
São Vicente Férrer
Timbaúba
Vicência
Outros 100 municípios estão bandeira amarela, Perigo Potencial: chuva entre 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia.
Confira:
Abreu e Lima
Agrestina
Água Preta
Aliança
Altinho
Amaraji
Angelim
Araçoiaba
Barra de Guabiraba
Barreiros
Belém de Maria
Belo Jardim
Bezerros
Bom Conselho
Bom Jardim
Bonito
Brejão
Brejo da Madre de Deus
Buenos Aires
Cabo de Santo Agostinho
Cachoeirinha
Calçado
Camaragibe
Camocim de São Félix
Canhotinho
Carpina
Caruaru
Casinhas
Catende
Chã de Alegria
Chã Grande
Condado
Correntes
Cortês
Cumaru
Cupira
Escada
Feira Nova
Frei Miguelinho
Gameleira
Garanhuns
Glória do Goitá
Goiana
Gravatá
Ibirajuba
Igarassu
Ilha de Itamaracá
Ipojuca
Itapissuma
Itaquitinga
Jaboatão dos Guararapes
Jaqueira
João Alfredo
Joaquim Nabuco
Jucati
Jupi
Jurema
Lagoa de Itaenga
Lagoa do Carro
Lagoa do Ouro
Lagoa dos Gatos
Lajedo
Limoeiro
Machados
Maraial
Moreno
Nazaré da Mata
Olinda
Orobó
Palmares
Palmeirina
Panelas
Passira
Paudalho
Paulista
Pombos
Primavera
Quipapá
Recife
Riacho das Almas
Ribeirão
Rio Formoso
Sairé
Salgadinho
Santa Cruz do Capibaribe
Santa Maria do Cambucá
São Benedito do Sul
São Bento do Una
São Caetano
São João
São Joaquim do Monte
São José da Coroa Grande
São Lourenço da Mata
São Vicente Férrer
Sirinhaém
Surubim
Tacaimbó
Tamandaré
Taquaritinga do Norte
Terezinha
Toritama
Tracunhaém
Vertente do Lério
Vertentes
Vicência
Vitória de Santo Antão
Xexéu