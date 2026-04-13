Inmet atualiza previsão nesta segunda (13) e nove municípios estão com risco de Perigo para chuva intensa

Outros 100 municípios estão com risco de Perigo Potencial, conforme previsão atualizada do Inmet no começo da manhã desta segunda (13)

Recife debaixo da chuva (Rafael Vieira/DP)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) atualizou, no começo da manhã desta segunda-feira (13), a previsão para Pernambuco e indicou chuva com risco de Perigo para nove municípios da Zona da Mata Norte.

Outros 100 municípios, também da Mata Norte, da Região Metropolitana do Recife, Mata Sul e parte do Agreste do estado, também estão com alerta, mais com risco de Perigo Potencial.

Conforme o Inmet, a bandeira laranja, ou risco de Perigo, ocorre quando o volume de chuva pode chegar entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, e com ventos intensos (60-100 km/h).

Os municípios da Zona da Mata no mapa do Inmet com bandeira laranja são:

Aliança

Camutanga

Ferreiros

Goiana

Itambé

Macaparana

São Vicente Férrer

Timbaúba

Vicência



Outros 100 municípios estão bandeira amarela, Perigo Potencial: chuva entre 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia.

Confira:

Abreu e Lima

Agrestina

Água Preta

Aliança

Altinho

Amaraji

Angelim

Araçoiaba

Barra de Guabiraba

Barreiros

Belém de Maria

Belo Jardim

Bezerros

Bom Conselho

Bom Jardim

Bonito

Brejão

Brejo da Madre de Deus

Buenos Aires

Cabo de Santo Agostinho

Cachoeirinha

Calçado

Camaragibe

Camocim de São Félix

Canhotinho

Carpina

Caruaru

Casinhas

Catende

Chã de Alegria

Chã Grande

Condado

Correntes

Cortês

Cumaru

Cupira

Escada

Feira Nova

Frei Miguelinho

Gameleira

Garanhuns

Glória do Goitá

Goiana

Gravatá

Ibirajuba

Igarassu

Ilha de Itamaracá

Ipojuca

Itapissuma

Itaquitinga

Jaboatão dos Guararapes

Jaqueira

João Alfredo

Joaquim Nabuco

Jucati

Jupi

Jurema

Lagoa de Itaenga

Lagoa do Carro

Lagoa do Ouro

Lagoa dos Gatos

Lajedo

Limoeiro

Machados

Maraial

Moreno

Nazaré da Mata

Olinda

Orobó

Palmares

Palmeirina

Panelas

Passira

Paudalho

Paulista

Pombos

Primavera

Quipapá

Recife

Riacho das Almas

Ribeirão

Rio Formoso

Sairé

Salgadinho

Santa Cruz do Capibaribe

Santa Maria do Cambucá

São Benedito do Sul

São Bento do Una

São Caetano

São João

São Joaquim do Monte

São José da Coroa Grande

São Lourenço da Mata

São Vicente Férrer

Sirinhaém

Surubim

Tacaimbó

Tamandaré

Taquaritinga do Norte

Terezinha

Toritama

Tracunhaém

Vertente do Lério

Vertentes

Vicência

Vitória de Santo Antão

Xexéu

