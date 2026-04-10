Grande Recife tem média de cinco baleados dentro de casa por semana em 2026, diz Instituto Fogo Cruzado

Segundo dados do Instituto Fogo Cruzado, o número de pessoas baleadas em residências no Grande Recife em 2026 subiu para 74

Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que não irá se pronunciar sobre investigações realizadas por outros órgãos. (Foto: Reprodução/PCPE)

Em média, 5 pessoas foram baleadas dentro de casa por semana no Grande Recife em 2026. Ao todo, 75 casos de pessoas alvejadas em residências na região foram registrados pelo Instituto Fogo Cruzado. Os dados foram divulgados nesta sexta (10).

Do total de alvejados dentro de casa na Região Metropolitana do Recife, 64 morreram e 11 ficaram feridos, conforme o levantamento do Fogo Cruzado.

Um dos casos contabilizados foi o do idoso Sacinélio Silva de Oliveira, de 65 anos. Ele foi executado a tiros dentro de uma residência na Rua Carmela Dutra, no bairro da Vila Popular, em Olinda.

Baleados em assaltos

O número de baleados em assaltos no Grande Recife cresceu 18% este ano. Ao menos 20 pessoas foram alvejadas durante sitações de roubo entre janeiro e os primeiros dias de abril de 2026 na região – 10 morreram e 10 ficaram feridas. Os dados são do Instituto Fogo Cruzado, e foram divulgados nesta segunda (6).

Em 2025, 17 vítimas de tiros foram registradas no mesmo período pelo Fogo Cruzado. Apesar do aumento de baleados, o número de casos de assaltos e tentativas de roubo se manteve do ano passado para este, com 21 ocorrências.

O estudo mostra, ainda, que Recife concentrou quase metade dos casos mapeados em 2026. Os municípios afetados pela violência extrema durante roubos e tentativas foram Recife, que teve 10 casos com 9 baleados, seguido de OLinda, com 4 casos e 4 alvejados.

Jaboatão dos Guararapes registrou 3 casos com 3 vítimas atingidas, enquanto Abreu e Lima, Goiana, Igarassu e Paulista, todos tiveram um caso com um beleado.

