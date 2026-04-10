Pernambuco terá mais de 100 polos de emissão de documentos gratuitos na Semana Nacional do Registro Civil

A Semana Nacional do Registro Civil inicia nesta segunda (13) e se estenderá até o dia 17 de abril; confira os 100 polos espalhados pelo estado de Pernambuco

A Semana Nacional do Registro Civil inicia nesta segunda (13) e se estenderá até o dia 17 de abril (Foto: Marcello Casal Jr / Agência Brasil)

Pernambuco contará com mais de 100 polos descentralizados de emissão de documentos gratuitos na 4ª edição da Semana Nacional do Registro Civil, que começa nesta segunda-feira (13) em todo o Brasil. A iniciativa, que disponibiliza solicitações de segundas vias de certidões e de outras documentações, visa erradicar o sub-registro civil de nascimento e ampliar o acesso à cidadania.

Entre o público-alvo da ação, estão: população em situação de rua, povos indígenas, povos e comunidades quilombolas, pessoas privadas de liberdade, adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas de internação, pessoas trans, travestis e transexuais, pessoas idosas e trabalhadores e trabalhadoras rurais.

Durante toda a mobilização, que se estenderá até o dia 17 de abril, os serviços de emissão de certidões serão garantidos pelos cartórios de registro civil, por meio da articulação com a Associação dos Registradores de Pessoas Naturais de Pernambuco (Arpen-PE).

Já os demais atendimentos, como emissão de título de eleitor, carteira de identidade, CPF, alistamento militar e outros serviços, serão ofertados em parceria com o Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE), a Receita Federal, o Exército e a Defensoria Pública de Pernambuco (DPPE).

Além disso, diversas prefeituras do estado irão promover atividades complementares, como emissão de carteiras do SUS, vacinação e orientação.

Realizada pela primeira vez em 2023, a Semana Nacional do Registro Civil faz parte do programa nacional do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). A iniciativa, que conta com a participação de todos os cartórios de Pernambuco, visa garantir o acesso à documentação básica para pessoas e populações em situação de vulnerabilidade social.

No estado, a Semana Nacional do Registro Civil será coordenada pela Corregedoria Geral da Justiça (CGJ-PE) e contará com apoio do Governo do Estado de Pernambuco, por meio do Instituto de Identificação Tavares Buril (IITB) e das Secretarias de Administração Penitenciária e Ressocialização, de Justiça, Direitos Humanos e Prevenção à Violência de Pernambuco e de Administração.

Atividades no Recife

Para abranger o maior número de pessoas, a iniciativa foi antecipada no Recife, com ações voltadas a públicos específicos.

Estão sendo realizados, até o dia 30 de abril, atendimentos no Centro de Referência em Cidadania LGBT+, no bairro da Boa Vista, para emissão de documentação, orientação jurídica e retificação de nome. O Centro de Convivência da Pessoa Idosa da Capital, localizado no bairro das Graças, também está promovendo essas atividades nesta sexta (10).

Além disso, estão sendo realizadas ações voltadas para adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas.

Localização dos polos descentralizados em Pernambuco

Recife

Centro de Educação, Tecnologia e Cidadania – CETEC – de 13 a 17 de abril - (Serviços: Segundas vias de certidões, Carteiras de Identificação, inscrições e alterações de CPF, atendimento pelo Exército e atendimentos pelo TRE-PE, com título de eleitor) - Av. Oliveira Lima, 824 - Soledade

Centro Municipal De Referência Em Cidadania LGBT - de 6 a 17 de abril - (Emissão de documentação, orientação jurídica e retificação de nome) - R. dos Médicis, 86 - Boa Vista, Recife

Centro de Convivência da Pessoa Idosa - 9 e 10 de abril - (Segundas vias de certidões, Carteiras de Identificação) - Av. Conselheiro Rosa e Silva, 750 - Graças, Recife

Compaz Paulo Freire - de 13 a 17 de abril - (Segundas vias de certidões) - Ladeira da Cohab, 10 - COHAB, Recife

Compaz Lêda Alves - de 13 a 17 de abril - (Segundas vias de certidões) - R. José Rodrigues, 586 - Pina, Recife

Compaz Governador Eduardo Campos - de 13 a 17 de abril - (Segundas vias de certidões) - Av. Aníbal Benévolo, S/N, Alto Santa Terezinha, Recife

Aliança

Escola Municipal de Tupaoca - de 13 a 17 de abril

Escola Municipal de Mucujê - de 13 a 17 de abril

Escola Municipal de Upatininga - de 13 a 17 de abril

Escola Municipal de Chã do Esconso - de 13 a 17 de abril

Escola Municipal de Terra Nova - de 13 a 17 de abril

Belém de São Francisco

Associação Pé de Serra Raposa, na Fazenda Pé de Serra - de 13 a 17 de abril

Projeto Manga de Baixo, na zona rural - de 13 a 17 de abril

Bairro Alto do Bom Jesus - de 13 a 17 de abril

Bom Conselho

Parque José Feliciano dos Santos (Parque Beira Rio) - dia 15 de abril

Bonito

Secretaria de Assistência Social Municipal - 13 a 17 de abril

CRAS Bem-Te-Vi - - 13 a 17 de abril

Saúde no Sítio Estreito do Norte - 13 a 17 de abril

Brejão

Expresso Cidadão - de 13 a 17 de abril

Posto de Saúde da Família Bela Vista - dias 13 e 15 de abril

ESF Mandacarú - dias 13 e 15 de abril

Escola Professora Mirna Maria Calado Tenório - dia 14 de abril

Poço do Novilho - dia 14 de abril

Vila Ferreira - dia 15 de abril

Cabo de Santo Agostinho

Centro de Formação de Professores Elmo de Freitas - de 6 a 17 de abril

Centro Administrativo – CAM 3 (Ponte dos Carvalhos) - de 6 a 17 de abril

CRAS Jussaral - de 6 a 17 de abril

Carnaíba

Associação Rural do Povoado de Novo Pernambuco - 06 a 17 de abril

Carpina

Expresso Cidadão - 13 a 17 de abril

Caruaru

Expresso Cidadão - 13 a 17 de abril

Assentamento Rural Normandia - dia 17 de abril

Garanhuns

Expresso Cidadão - 13 a 17 de abril

Bairro da Massaranduba - 13 de abril

COHAB II - 14 de abril

COHAB III - 15 de abril

Casa da Justiça e Cidadania - dias 16 e 17 de abril

Ipojuca

Praça Getúlio Vargas - de 13 a 17 de abril

Jucati

Centro de Referência de Assistência Social – CRAS, na Vila do Povoado Neves - dias 13 e 15 de abril

Lagoa do Carro

Escola Ernesto Geisel, na Agrovila da Barragem - dia 14 de abril

Escola João Teobaldo, no Sítio Campo Grande - dia 15 de abril

Olinda

Expresso Cidadão - de 13 a 17 de abril

Centro Cultural Grupo Bongar - Nação Xambá - de 13 a 17 de abril

Paulista

Associação de Moradores de Arthur Lundgren II - de 13 a 17 de abril

Casa da Gente Espaço Multidisciplinar - de 13 a 17 de abril

Petrolina

Ilha do Massangano - de 13 a 17 de abril

Projeto de Irrigação Maria Tereza - de 13 a 17 de abril

Salgueiro

Casa Comunitária "Francisca Ferreira" - de 13 a 17 de abril

Associação dos Agricultores do Sítio Boa Vista – de 13 a 17 de abril

Santa Maria da Boa Vista

Assentamento Rural Catalunha da Serra - dia 17 de abril

São José do Egito

Praça Central de Santa Terezinha - de 13 a 17 de abril

Serra Talhada

CRAS Mutirão - de 13 a 17 de abril

CRAS Bom Jesus - de 13 a 17 de abril

CRAS Vila Bela - de 13 a 17 de abril

CRAS Caxixola - de 13 a 17 de abril

CRAS – Unidade Central - de 13 a 17 de abril

Sertânia

Câmara de Vereadores do Município - de 13 a 17 de abril

Arena Aguil (Rua 13 de Maio – Centro) - de 13 a 17 de abril

Surubim

CRAS São José - dia 14 de abril

CRAS Baraúnas - dia 17 de abril

Rua Euclides da Cunha - dias 13, 15 e 16 de abril

Cozinha Comunitária do Lério, na Zona Rural – dia 15 de abril

Tracunhaém

Assentamento Nova Canaã

Sítio Belo Oriente

Sítio Açudinho

Vitória de Santo Antão

Salão Paroquial do Distrito de Pirituba, no dia 5 de abril de 2026;

Subprefeitura de Cacimba, nos dias 6, 10 e 15 de abril de 2026;

Assentamento Cacimba, no dia 6 de abril de 2026;

Escola Municipal Lourival de Queiroz Pedroso – Gameleira, no dia 7 de abril de 2026;

Associação de Moradores do Sítio Cipóal, no dia 8 de abril de 2026;

Subprefeitura de Oiteiro, nos dias 9, 13, 14 e 16 de abril de 2026;

Subprefeitura de Pirituba, nos dias 13, 14 e 17 de abril de 2026;

CMEI Professora Severina Andrade de Moura - de 13 a 17 de abril;

CMEI Professora Eunice Vasconcelos Xavier - de 13 a 17 de abril;

Colégio Municipal Três de Agosto - de 13 a 17 de abril;

Escola Municipal Comercial Prefeito José Joaquim da Silva - de 13 a 17 de abril;

Escola Municipal Aglaíres Silva da Cruz Moura - de 13 a 17 de abril;

Escola Municipal Djalma Eusébio Simões - de 13 a 17 de abril;

Escola Municipal Dona Francisca Breckenfeld da Costa - de 13 a 17 de abril;

Escola Municipal Jornalista Assis Chateaubriand - de 13 a 17 de abril;

Escola Municipal Jornalista Júlio Augusto Siqueira - de 13 a 17 de abril;

Escola Municipal José de Melo Xavier Júnior - de 13 a 17 de abril;

Escola Municipal Josefa Álvares da Silva - de 13 a 17 de abril;

Escola Municipal Lídia Queiroz Costa - de 13 a 17 de abril;

Escola Municipal Madre Leopoldina - de 13 a 17 de abril;

Escola Municipal Major Manoel Fortunato - de 13 a 17 de abril;

Escola Municipal Manuel Rodrigues de Andrade - de 13 a 17 de abril;

Escola Municipal Professora Maria Isabel Álvares - de 13 a 17 de abril;

Escola Municipal Rosa Amélia de Queiroz - de 13 a 17 de abril;

Escola Municipal Rotary Vitória - de 13 a 17 de abril;

Escola Municipal Santo Yves - de 13 a 17 de abril;

Escola Municipal Severino Joaquim Krause - de 13 a 17 de abril;

Escola Municipal Mariana Amália - de 13 a 17 de abril;

Escola Municipal Pedro Ribeiro - de 13 a 17 de abril;

Escola Municipal Prefeito Manoel de Holanda Cavalcante - de 13 a 17 de abril;

Escola Municipal Professora Gilvanete Vieira Guedes - de 13 a 17 de abril;

Escola Municipal Professora Ana Maria Alves Gomes - de 13 a 17 de abril;

Expresso Cidadão do Shopping Vitória Park, nos dias 6 a 11 de abril de 2026;

Centro Universitário FACOL – UNIFACOL, nos dias 13 a 17 de abril de 2026;

Secretaria Executiva de Cidadania e Direitos Humanos, nos dias 13 a 17 de abril de 2026;

Assentamento Francisco de Assis, na zona rural, nos dias 13 a 17 de abril de 2026.

Pesqueira

Aldeia Santana - Região de Cimbres

