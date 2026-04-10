Pernambuco terá mais de 100 polos de emissão de documentos gratuitos na Semana Nacional do Registro Civil
A Semana Nacional do Registro Civil inicia nesta segunda (13) e se estenderá até o dia 17 de abril; confira os 100 polos espalhados pelo estado de Pernambuco
Publicado: 10/04/2026 às 10:23
A Semana Nacional do Registro Civil inicia nesta segunda (13) e se estenderá até o dia 17 de abril (Foto: Marcello Casal Jr / Agência Brasil)
Pernambuco contará com mais de 100 polos descentralizados de emissão de documentos gratuitos na 4ª edição da Semana Nacional do Registro Civil, que começa nesta segunda-feira (13) em todo o Brasil. A iniciativa, que disponibiliza solicitações de segundas vias de certidões e de outras documentações, visa erradicar o sub-registro civil de nascimento e ampliar o acesso à cidadania.
Entre o público-alvo da ação, estão: população em situação de rua, povos indígenas, povos e comunidades quilombolas, pessoas privadas de liberdade, adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas de internação, pessoas trans, travestis e transexuais, pessoas idosas e trabalhadores e trabalhadoras rurais.
Durante toda a mobilização, que se estenderá até o dia 17 de abril, os serviços de emissão de certidões serão garantidos pelos cartórios de registro civil, por meio da articulação com a Associação dos Registradores de Pessoas Naturais de Pernambuco (Arpen-PE).
Já os demais atendimentos, como emissão de título de eleitor, carteira de identidade, CPF, alistamento militar e outros serviços, serão ofertados em parceria com o Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE), a Receita Federal, o Exército e a Defensoria Pública de Pernambuco (DPPE).
Além disso, diversas prefeituras do estado irão promover atividades complementares, como emissão de carteiras do SUS, vacinação e orientação.
Realizada pela primeira vez em 2023, a Semana Nacional do Registro Civil faz parte do programa nacional do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). A iniciativa, que conta com a participação de todos os cartórios de Pernambuco, visa garantir o acesso à documentação básica para pessoas e populações em situação de vulnerabilidade social.
No estado, a Semana Nacional do Registro Civil será coordenada pela Corregedoria Geral da Justiça (CGJ-PE) e contará com apoio do Governo do Estado de Pernambuco, por meio do Instituto de Identificação Tavares Buril (IITB) e das Secretarias de Administração Penitenciária e Ressocialização, de Justiça, Direitos Humanos e Prevenção à Violência de Pernambuco e de Administração.
Atividades no Recife
Para abranger o maior número de pessoas, a iniciativa foi antecipada no Recife, com ações voltadas a públicos específicos.
Estão sendo realizados, até o dia 30 de abril, atendimentos no Centro de Referência em Cidadania LGBT+, no bairro da Boa Vista, para emissão de documentação, orientação jurídica e retificação de nome. O Centro de Convivência da Pessoa Idosa da Capital, localizado no bairro das Graças, também está promovendo essas atividades nesta sexta (10).
Além disso, estão sendo realizadas ações voltadas para adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas.
Localização dos polos descentralizados em Pernambuco
Recife
Centro de Educação, Tecnologia e Cidadania – CETEC – de 13 a 17 de abril - (Serviços: Segundas vias de certidões, Carteiras de Identificação, inscrições e alterações de CPF, atendimento pelo Exército e atendimentos pelo TRE-PE, com título de eleitor) - Av. Oliveira Lima, 824 - Soledade
Centro Municipal De Referência Em Cidadania LGBT - de 6 a 17 de abril - (Emissão de documentação, orientação jurídica e retificação de nome) - R. dos Médicis, 86 - Boa Vista, Recife
Centro de Convivência da Pessoa Idosa - 9 e 10 de abril - (Segundas vias de certidões, Carteiras de Identificação) - Av. Conselheiro Rosa e Silva, 750 - Graças, Recife
Compaz Paulo Freire - de 13 a 17 de abril - (Segundas vias de certidões) - Ladeira da Cohab, 10 - COHAB, Recife
Compaz Lêda Alves - de 13 a 17 de abril - (Segundas vias de certidões) - R. José Rodrigues, 586 - Pina, Recife
Compaz Governador Eduardo Campos - de 13 a 17 de abril - (Segundas vias de certidões) - Av. Aníbal Benévolo, S/N, Alto Santa Terezinha, Recife
Aliança
Escola Municipal de Tupaoca - de 13 a 17 de abril
Escola Municipal de Mucujê - de 13 a 17 de abril
Escola Municipal de Upatininga - de 13 a 17 de abril
Escola Municipal de Chã do Esconso - de 13 a 17 de abril
Escola Municipal de Terra Nova - de 13 a 17 de abril
Belém de São Francisco
Associação Pé de Serra Raposa, na Fazenda Pé de Serra - de 13 a 17 de abril
Projeto Manga de Baixo, na zona rural - de 13 a 17 de abril
Bairro Alto do Bom Jesus - de 13 a 17 de abril
Bom Conselho
Parque José Feliciano dos Santos (Parque Beira Rio) - dia 15 de abril
Bonito
Secretaria de Assistência Social Municipal - 13 a 17 de abril
CRAS Bem-Te-Vi - - 13 a 17 de abril
Saúde no Sítio Estreito do Norte - 13 a 17 de abril
Brejão
Expresso Cidadão - de 13 a 17 de abril
Posto de Saúde da Família Bela Vista - dias 13 e 15 de abril
ESF Mandacarú - dias 13 e 15 de abril
Escola Professora Mirna Maria Calado Tenório - dia 14 de abril
Poço do Novilho - dia 14 de abril
Vila Ferreira - dia 15 de abril
Cabo de Santo Agostinho
Centro de Formação de Professores Elmo de Freitas - de 6 a 17 de abril
Centro Administrativo – CAM 3 (Ponte dos Carvalhos) - de 6 a 17 de abril
CRAS Jussaral - de 6 a 17 de abril
Carnaíba
Associação Rural do Povoado de Novo Pernambuco - 06 a 17 de abril
Carpina
Expresso Cidadão - 13 a 17 de abril
Caruaru
Expresso Cidadão - 13 a 17 de abril
Assentamento Rural Normandia - dia 17 de abril
Garanhuns
Expresso Cidadão - 13 a 17 de abril
Bairro da Massaranduba - 13 de abril
COHAB II - 14 de abril
COHAB III - 15 de abril
Casa da Justiça e Cidadania - dias 16 e 17 de abril
Ipojuca
Praça Getúlio Vargas - de 13 a 17 de abril
Jucati
Centro de Referência de Assistência Social – CRAS, na Vila do Povoado Neves - dias 13 e 15 de abril
Lagoa do Carro
Escola Ernesto Geisel, na Agrovila da Barragem - dia 14 de abril
Escola João Teobaldo, no Sítio Campo Grande - dia 15 de abril
Olinda
Expresso Cidadão - de 13 a 17 de abril
Centro Cultural Grupo Bongar - Nação Xambá - de 13 a 17 de abril
Paulista
Associação de Moradores de Arthur Lundgren II - de 13 a 17 de abril
Casa da Gente Espaço Multidisciplinar - de 13 a 17 de abril
Petrolina
Ilha do Massangano - de 13 a 17 de abril
Projeto de Irrigação Maria Tereza - de 13 a 17 de abril
Salgueiro
Casa Comunitária "Francisca Ferreira" - de 13 a 17 de abril
Associação dos Agricultores do Sítio Boa Vista – de 13 a 17 de abril
Santa Maria da Boa Vista
Assentamento Rural Catalunha da Serra - dia 17 de abril
São José do Egito
Praça Central de Santa Terezinha - de 13 a 17 de abril
Serra Talhada
CRAS Mutirão - de 13 a 17 de abril
CRAS Bom Jesus - de 13 a 17 de abril
CRAS Vila Bela - de 13 a 17 de abril
CRAS Caxixola - de 13 a 17 de abril
CRAS – Unidade Central - de 13 a 17 de abril
Sertânia
Câmara de Vereadores do Município - de 13 a 17 de abril
Arena Aguil (Rua 13 de Maio – Centro) - de 13 a 17 de abril
Surubim
CRAS São José - dia 14 de abril
CRAS Baraúnas - dia 17 de abril
Rua Euclides da Cunha - dias 13, 15 e 16 de abril
Cozinha Comunitária do Lério, na Zona Rural – dia 15 de abril
Tracunhaém
Assentamento Nova Canaã
Sítio Belo Oriente
Sítio Açudinho
Vitória de Santo Antão
Salão Paroquial do Distrito de Pirituba, no dia 5 de abril de 2026;
Subprefeitura de Cacimba, nos dias 6, 10 e 15 de abril de 2026;
Assentamento Cacimba, no dia 6 de abril de 2026;
Escola Municipal Lourival de Queiroz Pedroso – Gameleira, no dia 7 de abril de 2026;
Associação de Moradores do Sítio Cipóal, no dia 8 de abril de 2026;
Subprefeitura de Oiteiro, nos dias 9, 13, 14 e 16 de abril de 2026;
Subprefeitura de Pirituba, nos dias 13, 14 e 17 de abril de 2026;
CMEI Professora Severina Andrade de Moura - de 13 a 17 de abril;
CMEI Professora Eunice Vasconcelos Xavier - de 13 a 17 de abril;
Colégio Municipal Três de Agosto - de 13 a 17 de abril;
Escola Municipal Comercial Prefeito José Joaquim da Silva - de 13 a 17 de abril;
Escola Municipal Aglaíres Silva da Cruz Moura - de 13 a 17 de abril;
Escola Municipal Djalma Eusébio Simões - de 13 a 17 de abril;
Escola Municipal Dona Francisca Breckenfeld da Costa - de 13 a 17 de abril;
Escola Municipal Jornalista Assis Chateaubriand - de 13 a 17 de abril;
Escola Municipal Jornalista Júlio Augusto Siqueira - de 13 a 17 de abril;
Escola Municipal José de Melo Xavier Júnior - de 13 a 17 de abril;
Escola Municipal Josefa Álvares da Silva - de 13 a 17 de abril;
Escola Municipal Lídia Queiroz Costa - de 13 a 17 de abril;
Escola Municipal Madre Leopoldina - de 13 a 17 de abril;
Escola Municipal Major Manoel Fortunato - de 13 a 17 de abril;
Escola Municipal Manuel Rodrigues de Andrade - de 13 a 17 de abril;
Escola Municipal Professora Maria Isabel Álvares - de 13 a 17 de abril;
Escola Municipal Rosa Amélia de Queiroz - de 13 a 17 de abril;
Escola Municipal Rotary Vitória - de 13 a 17 de abril;
Escola Municipal Santo Yves - de 13 a 17 de abril;
Escola Municipal Severino Joaquim Krause - de 13 a 17 de abril;
Escola Municipal Mariana Amália - de 13 a 17 de abril;
Escola Municipal Pedro Ribeiro - de 13 a 17 de abril;
Escola Municipal Prefeito Manoel de Holanda Cavalcante - de 13 a 17 de abril;
Escola Municipal Professora Gilvanete Vieira Guedes - de 13 a 17 de abril;
Escola Municipal Professora Ana Maria Alves Gomes - de 13 a 17 de abril;
Expresso Cidadão do Shopping Vitória Park, nos dias 6 a 11 de abril de 2026;
Centro Universitário FACOL – UNIFACOL, nos dias 13 a 17 de abril de 2026;
Secretaria Executiva de Cidadania e Direitos Humanos, nos dias 13 a 17 de abril de 2026;
Assentamento Francisco de Assis, na zona rural, nos dias 13 a 17 de abril de 2026.
Pesqueira
Aldeia Santana - Região de Cimbres