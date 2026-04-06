Número de baleados em assaltos cresce 18% no Grande Recife em 2026, aponta Instituto Fogo Cruzado

Ao menos 20 pessoas foram baleadas este ano durante assaltos no Grande Recife, segundo levantamento do Instituto Fogo Cruzado divulgado nesta segunda (6)

Segundo o Instituto Fogo Cruzado, 20 pessoas foram baleadas durante tentativas e assaltos consumados no Grande Recife este ano (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

O número de baleados em assaltos no Grande Recife cresceu 18% este ano. Ao menos 20 pessoas foram alvejadas durante sitações de roubo entre janeiro e os primeiros dias de abril de 2026 na região – 10 morreram e 10 ficaram feridas. Os dados são do Instituto Fogo Cruzado, e foram divulgados nesta segunda (6).

Em 2025, 17 vítimas de tiros foram registradas no mesmo período pelo Fogo Cruzado. Apesar do aumento de baleados, o número de casos de assaltos e tentativas de roubo se manteve do ano passado para este, com 21 ocorrências.

Vítimas

O caso mais recente no Grande Recife envolveu a morte do policial civil Fábio Fernando Souza da Câmara, de 52 anos.

No último dia 28 de março, ele foi morto a tiros durante uma tentativa de assalto no bairro de Cidade Tabajara, em Olinda. Fábio estava de moto e foi abordado por ocupantes de outra moto, que dispararam contra o agente e fugiram.

Um recorte apontado pelo Fogo Cruzado observa que dos 10 baleados mortos esse ano durante assaltos, quatro eram agentes de segurança que estavam fora de serviço no momento do crime. Isso configura 40% dos casos. Entre as vítimas alvejadas no mesmo período de 2025, uma trabalhava na segurança pública.

Mapa

O estudo mostra, ainda, que Recife concentrou quase metade dos casos mapeados em 2026. Os municípios afetados pela violência extrema durante roubos e tentativas foram:

Recife: 10 casos com 9 baleados

Olinda: 4 casos com 4 baleados

Jaboatão dos Guararapes: 3 casos com 3 baleados

Abreu e Lima: 1 caso com 1 baleado

Goiana*: 1 caso com 1 baleado

Igarassu: 1 caso com 1 baleado

Paulista: 1 caso com 1 baleado