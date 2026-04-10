São João 2026: Caruaru abre temporada junina com programação em comunidades rurais

Caruaru inicia a programação junina de 2026 com o tradicional São João na Roça. Shows no Pátio de Eventos Luiz Gonzaga iniciam no dia 30 de maio

A abertura do São João 2026 no Pátio de Eventos Luiz Gonzaga, no centro de Caruaru, está marcada para o dia 30 de maio. (Foto: Divulgação / Prefeitura de Caruaru)

Faltando pouco mais de 50 dias para o mês de junho, a cidade de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, inicia sua programação junina nesta sexta-feira (10) com o tradicional São João na Roça, circuito itinerante que leva shows, quadrilhas e manifestações da cultura popular a 13 comunidades da zona rural do município.

A abertura do circuito acontece na comunidade de Lajes, com apresentações de Amazan, Mel com Terra, Banda Forró Quentão, Molecodrilha e Batalhão de Bacamarteiros 139.

Ao todo, o São João da Roça irá reunir 65 atrações regionais, entre cantores, bandas de forró, batalhões de bacamarteiros, bandas de pífanos e quadrilhas juninas. O circuito itinerante acontece nos finais de semana, até 23 de maio, funcionando como uma espécie de prévia da festa principal da cidade.

Segundo a Prefeitura de Caruaru, a proposta do São João na Roça é descentralizar a programação e levar parte da festa para além do centro urbano, colocando as comunidades rurais como protagonistas da celebração.

Neste ano, o circuito tem como tema “Tecido de tradições, costurando gerações”, referência à história econômica de Caruaru. A temática orienta a cenografia e os figurinos da programação, conectando a tradição junina ao patrimônio cultural e produtivo da região.

“O São João na Roça é um dos momentos mais especiais da nossa programação, porque leva cultura, alegria e oportunidade diretamente para as comunidades rurais. É uma forma de reconhecer a importância dessas localidades para a construção da identidade de Caruaru e garantir que todos façam parte dessa grande celebração”, destacou o prefeito de Caruaru, Rodrigo Pinheiro.

Shows no Pátio de Eventos Luiz Gonzaga

A abertura do São João 2026 no Pátio de Eventos Luiz Gonzaga, no centro de Caruaru, está marcada para 30 de maio.

Entre as atrações confirmadas, estão: João Gomes, Wesley Safadão, Elba Ramalho, Gusttavo Lima, Pablo, Solange Almeida, Natanzinho Lima e Roberto Carlos, que se apresenta na noite do Dia dos Namorados.

Disputando o título de “maior e melhor São João do mundo” com Campina Grande - PB, a festividade junina em Caruaru movimentou no ano passado, segundo a gestão municipal, cerca de R$ 737,6 milhões na economia local e atraiu mais de 4 milhões de visitantes ao longo de 65 dias de programação.

Ainda conforme a Prefeitura de Caruaru, o evento também registrou 100% de ocupação hoteleira e gerou mais de 20 mil empregos diretos e indiretos.