Manifestação ocorreu após transtornos causados pelas chuvas na comunidade de Arthur Lundgren I, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife; a via já foi liberada

Moradores interditam PE-15 em Paulista após alagamentos provocados pelas chuvas (Reprodução/Redes Sociais )

Um protesto foi registrado na manhã desta terça-feira (7) na rodovia PE-15, nas proximidades da comunidade de Arthur Lundgren I, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife.

A manifestação ocorreu em frente ao supermercado Novo Atacarejo e foi motivada pelos alagamentos que atingiram a área nas primeiras horas do dia.

De acordo com a Polícia Militar de Pernambuco, moradores que sofreram com os transtornos provocados pela chuva interditaram a via com a queima de pneus, causando bloqueio temporário do trânsito na região.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco, uma viatura de combate a incêndio foi enviada ao local, onde atuou no controle das chamas.

Não houve registro de feridos.

Conforme a PM, após diálogo com os moradores a via foi liberada. O incêndio foi controlado e o tráfego normalizado no trecho.

