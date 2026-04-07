Chuva em Olinda: Canal do Fragoso transborda e cerca de 10 pessoas são resgatadas pelos Bombeiros

Imagens publicadas em redes sociais nesta terça (07) mostram o Canal do Fragoso, e o seu entorno, completamente tomado pelas águas; Bombeiros precisaram resgatar pessoas ilhadas, após terem suas casas alagadas

Imagens aéreas que circulam nas redes sociais mostram diversas ruas alagadas, dificultando a saída dos moradores de suas residências. (Foto: Reprodução / Redes Sociais)

Problema considerado crônico e histórico em Olinda, o Canal do Fragoso tem causado alagamentos em diversas ruas de seu entorno nesta terça-feira (07), devido às fortes chuvas que atingem a Região Metropolitana do Recife (RMR).

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), cerca de 10 pessoas tiveram suas casas alagadas e precisaram sair com o apoio dos bombeiros, pois estavam ilhadas.

Imagens aéreas que circulam nas redes sociais mostram diversas ruas alagadas, dificultando a saída dos moradores de suas residências. É possível ver que o quanto a água invadiu e tomou conta das casas por conta do transbordamento do canal.

Nas filmagens ainda é possível ver diversas baronesas (plantas bioindicadoras de poluição em ecossistemas aquáticos) no decorrer do trajeto do canal, algo que indica muita sujeira nas águas do canal.

Segundo o Tribunal de Contas de Pernambuco (TCE), um dos órgão responsáveis por fiscalizar a execução dos contratos das obras no canal, os serviços de urbanização da Bacia do Fragoso foram iniciados em 2013, sendo considerado a maior obra dessa natureza em realização no Grande Recife.

Todo o projeto, que conta com a parceira do governo estadual e federal, além da Prefeitura de Olinda, prevê lagoas de retenção de 300 mil m² de lâmina d’água, 940 m do canal dos Bultrins na etapa do Canal do Fragoso I que foi concluída, 2,3 km de canal e de oito pontilhões na etapa II do canal, além da construção de um sistema viário e conjuntos habitacionais na localidade.

No final de 2024, o Governo de Pernambuco anunciou o início de uma nova etapa nas obras da Via Metropolitana, que previa o alargamento e revestimento do trecho final do Canal do Fragoso. A previsão de conclusão dessa etapa, divulgada na época pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh), foi junho de 2026.

Apesar de todo esse tempo de obras, os transtornos em dias de chuva permanece na vivência dos moradores que moram próximo ao canal.

A reportagem do Diario de Pernambuco procurou a Companhia Estadual de Habitação (CEHAB) para saber o andamento das obras e quais medidas preventivas foram adotadas para esse período de chuva, mas não recebeu retorno até a publicação dessa matéria.

