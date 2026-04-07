As fortes chuvas atingiram a região Metropolitana do Recife nesta terça-feira (7) deixando diversos pontos de alagamento

Chuvas provocam diversos pontos de alagamento na Região Metropolitana do Recife (Reprodução/Redes Sociais)

As fortes chuvas que atingem a Região Metropolitana do Recife nesta terça-feira (7) provocaram uma série de pontos de alagamento, afetando o trânsito, invadindo residências e dificultando a rotina da população.

Entre os principais pontos críticos na capital pernambucana, está a Avenida Recife, na altura do Assaí, onde o acúmulo de água compromete a circulação de veículos. Na Avenida Caxangá, nas proximidades do Terminal Integrado da CDU (TI CDU), motoristas também enfrentam lentidão devido ao volume de água na pista.

Outro ponto afetado é a Avenida Mascarenhas de Morais, no bairro da Imbiribeira, uma das principais vias da cidade, que também registra alagamentos e retenções no trânsito.

Em Olinda, município que registrou o maior volume de chuvas nas últimas 24 horas, diversos bairros foram impactados. Em Jardim Fragoso, casas ficaram inundadas e imagens mostram a água atingindo a altura da cintura dos moradores. Há registros ainda em Casa Caiada, além de pontos como a Rua Armindo Cardozo Moura e a Avenida Presidente Kennedy, em Peixinhos.

Veja pontos de alagamento:

No bairro do Varadouro, a Rua Waldemar Paulino dos Santos, nas proximidades do Canal da Malária, também foi tomada pela água. O Canal do Fragoso transbordou na altura da primeira etapa de Rio Doce.

No município de Paulista, os alagamentos atingem o cruzamento da Rua João Pereira de Oliveira com a Rua Severino Monteiro de Jesus, no bairro do Janga, além da comunidade Chega Mais, onde moradores enfrentam dificuldades de locomoção.

Já na Zona Oeste do Recife, a Rua Acre, no bairro de Afogados, está completamente alagada, especialmente no entorno do mercado público, prejudicando a passagem de pedestres e veículos.