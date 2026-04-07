Recife volta ao estágio de atenção após redução das chuvas, diz COP

A retomada do estágio de Atenção foi informada às 11h, desta terça-feira (7), pelo Centro de Operações do Recife (COP); no começo da manhã, Recife estava sob Alerta

Dia de chuva no Recife (Marina Torres/DP)

A cidade do Recife retorna ao estágio de Atenção, nesta terça-feira (7), após atualização do boletim do Centro de Operações do Recife (COP).



Com a mudança, a Prefeitura do Recife decidiu manter as aulas na rede municipal de ensino e também os serviços não essenciais no período da tarde.



Mesmo com a redução do nível de alerta, a orientação da Defesa Civil do Recife é que moradores de áreas de risco permaneçam atentos e busquem locais seguros em caso de necessidade.



Nas últimas 24 horas, o volume de chuva chegou a 88,1 milímetros, registrado no pluviômetro da Campina do Barreto, com maior intensidade concentrada em cerca de 12 horas. A maré também atingiu seu pico às 6h51, chegando a 1,96 metro.



De acordo com o COP, desde a noite da segunda-feira (6), a Defesa Civil contabilizou 163 chamados, principalmente para vistorias em imóveis e colocação de lonas plásticas.



Já a Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana (Emlurb) registrou 30 ocorrências relacionadas a quedas de árvores, totais ou parciais, sendo a maior parte já resolvida.



Atualmente, três abrigos municipais seguem em funcionamento: Centro Social Bidu Krause, Abrigo Emergencial do Cajueiro e Escola Municipal Nossa Senhora do Pilar.

Juntas, as unidades oferecem 260 vagas, com 39 pessoas acolhidas até o momento. Novos abrigos podem ser abertos de acordo com a demanda.