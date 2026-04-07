Chuvas no Grande Recife: Apac prevê mais pancadas ao longo deste terça (7)

Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) espera que pancadas de chuva continuem atingido o Grande Recife nesta terça (7)

Chuva no Recife (Arquivo/DP)

Pancadas de chuva devem continuar atingindo o Grande Recife ao longo desta terça (7). É o que aponta a previsão da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac). No início da manhã, o órgão emitiu um alerta vermelho para a região.

Segundo o aviso meteorológico número 31 deste ano, as precipitações também devem seguir nesta quarta-feira (8).

“Fazemos previsão duas vezes ao dia, todos os dias, e também fazemos a tendência. Desde cinco dias atrás já tínhamos o indicativo de que iria chover hoje. É importante para nós e para a Defesa Civil, para indicar como está a atmosfera neste período”, disse Romilson Ferreira, meterologista da APAC, ao Bom Dia Pernambuco.

Ele explicou, ainda, que as precipitações não são contínuas.

“A Região Metropolitana, como um todo, teve chuva. Não é contínua, é em forma de pancada. A partir de 3h começou a ter pancadas, passou de 70 milímetros para mais de 100. Vai continuar com pancadas ao longo do dia”, comentou.

O fenômeno que está acometendo a localidade, segundo o meteorologista, é a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), muito comum neste período do ano, causando muitas chuvas: “É um dos maiores indutores de chuva que nós temos na região”, disse.

