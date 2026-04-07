Inmet prevê avanço da chuva intensa em Pernambuco ao longo desta terça (7)
Além da Região Metropolitana e zonas da mata, Inmet prevê chuva intensa no Agreste e parte do Sertão de Pernambuco nesta terça (7)
Publicado: 07/04/2026 às 11:53
Previsão do Inmet para Pernambuco nesta terça (REPRODUÇÃO/INMET)
A chuva intensa não só continuará na Região Metropolitana do Recife e zonas da mata Norte e Sul, nesta terça-feira (7), como avançará para o Agreste e parte do Sertão de Pernambuco.
A previsão é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que atualizou o seu alerta para o estado, na manhã desta terça.
Ao todo 161 municípios estão sob a bandeira laranja, que indica o grau de severidade Perigo: chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h).
Conforme o Inmet, existe o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
Os outros 22 municípios pernambucanos, no Sertão, estão com bandeira amarela, indicando Perigo Potencial:
Chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h).
A previsão do Inmet tem validade até o final da noite desta terça.
Confira os 161 municípios de Pernambuco com previsão de chuva mais intensa:
Abreu e Lima
Afogados da Ingazeira
Agrestina
Água Preta
Águas Belas
Alagoinha
Aliança
Altinho
Amaraji
Angelim
Araçoiaba
Arcoverde
Barra de Guabiraba
Barreiros
Belém de Maria
Belo Jardim
Betânia
Bezerros
Bom Conselho
Bom Jardim
Bonito
Brejão
Brejinho
Brejo da Madre de Deus
Buenos Aires
Buíque
Cabo de Santo Agostinho
Cachoeirinha
Caetés
Calçado
Calumbi
Camaragibe
Camocim de São Félix
Camutanga
Canhotinho
Capoeiras
Carnaíba
Carnaubeira da Penha
Carpina
Caruaru
Casinhas
Catende
Cedro
Chã de Alegria
Chã Grande
Condado
Correntes
Cortês
Cumaru
Cupira
Custódia
Escada
Feira Nova
Ferreiros
Flores
Floresta
Frei Miguelinho
Gameleira
Garanhuns
Glória do Goitá
Goiana
Gravatá
Iati
Ibimirim
Ibirajuba
Igarassu
Iguaracy
Ilha de Itamaracá
Inajá
Ingazeira
Ipojuca
Itaíba
Itambé
Itapetim
Itapissuma
Itaquitinga
Jaboatão dos Guararapes
Jaqueira
Jataúba
João Alfredo
Joaquim Nabuco
Jucati
Jupi
Jurema
Lagoa de Itaenga
Lagoa do Carro
Lagoa do Ouro
Lagoa dos Gatos
Lajedo
Limoeiro
Macaparana
Machados
Manari
Maraial
Mirandiba
Moreno
Nazaré da Mata
Olinda
Orobó
Palmares
Palmeirina
Panelas
Paranatama
Passira
Paudalho
Paulista
Pedra
Pesqueira
Petrolândia
Poção
Pombos
Primavera
Quipapá
Quixaba
Recife
Riacho das Almas
Ribeirão
Rio Formoso
Sairé
Salgadinho
Salgueiro
Saloá
Sanharó
Santa Cruz da Baixa Verde
Santa Cruz do Capibaribe
Santa Maria do Cambucá
Santa Terezinha
São Benedito do Sul
São Bento do Una
São Caitano
São João
São Joaquim do Monte
São José da Coroa Grande
São José do Belmonte
São José do Egito
São Lourenço da Mata
São Vicente Férrer
Serra Talhada
Sertânia
Sirinhaém
Solidão
Surubim
Tabira
Tacaimbó
Tacaratu
Tamandaré
Taquaritinga do Norte
Terezinha
Timbaúba
Toritama
Tracunhaém
Triunfo
Tupanatinga
Tuparetama
Venturosa
Verdejante
Vertente do Lério
Vertentes
Vicência
Vitória de Santo Antão
Xexéu