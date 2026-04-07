Gramado ruim, pane elétrica e drenagem: Arena Pernambuco volta a ser alvo de críticas

Arena Pernambuco (Rafael Vieira)

A Arena de Pernambuco, estádio construído para a Copa do Mundo de 2014, voltou a ser alvo de críticas por problemas estruturais que comprometem a qualidade das partidas e a experiência dos torcedores. Na vitória do Santa Cruz sobre o Itabaiana, nesta segunda-feira (06), a partida foi paralisada por impressionantes 47 minutos devido a uma queda de iluminação e às fortes chuvas que deixaram o gramado completamente encharcado.

Com o gramado em péssimas condições, o árbitro de Santa Cruz e Itabaiana acionou o protocolo de espera, estabelecendo um período inicial de 30 minutos. Durante esse intervalo, funcionários da Arena recorreram a rodos para tentar remover a água acumulada, uma medida improvisada que evidencia o amadorismo na manutenção do estádio e a falta de infraestrutura adequada para lidar com chuvas intensas.

Copa do Mundo se aproximando

Com a Copa do Mundo Feminina 2027 se aproximando, a pressão sobre a Arena aumenta. A expectativa é que o estádio esteja pronto para receber partidas internacionais, mas os problemas recorrentes de manutenção e operação levantam dúvidas sobre a capacidade de garantir condições mínimas de segurança e qualidade para atletas e torcedores.

A drenagem da Arena, que originalmente era considerada padrão FIFA, apresentou falhas durante a partida, transformando o campo em um verdadeiro desafio para os jogadores. Além disso, a falta de energia em parte do estádio reforça a fragilidade operacional do estádio, que deveria funcionar com plena eficiência, considerando seu histórico de grandes eventos e shows.

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Troca de gestão da Arena

A recente troca na gestão da Arena, com a saída da diretora-presidente Michele Collins, aumenta ainda mais a pressão sobre a administração do estádio. A nova equipe precisará agir rapidamente para corrigir falhas estruturais e evitar que problemas como gramado encharcado, drenagem insuficiente e falhas elétricas comprometam partidas importantes. Até o momento, o Governo do Estado ainda não anunciou quem assumirá a gestão.

Problemas no gramado

Críticas sobre a infraestrutura da Arena não são novidade. Jogos de clubes pernambucanos, como Santa Cruz e Retrô, já precisaram ser transferidos para outros estádios devido a falhas no gramado. A Cobra Coral chegou a mandar dois jogos sem torcida no Estádio do Arruda devido a problemas com a Arena Pernambuco.