Chuva em Olinda ultrapassa os 100mm nas últimas 12 horas; confira onde mais choveu em Pernambuco
Segundo a Apac, além de Olinda, Paulista também está perto dos 100mm e ocupa a primeira colocação em acúmulo de água nas últimas 6 horas
Publicado: 07/04/2026 às 07:20
Casa alagada em Olinda na manhã desta terça (7) (REPRODUÇÃO/VÍDEO)
Olinda é o município mais castigado pela chuva nas últimas 12 horas. É o que mostra o painel de monitoramento em tempo real da Agência Pernambucana de Águas e Clima (7).
O acúmulo de água chegou a 103mm. Também na Região Metropolitana do Recife, às 7h desta terça, Paulista está bem próximo desta marca (99,8mm).
Considerando as últimas 6 horas, as posições se invertem, com Paulista chegando aos 88m e Olinda, aos 83mm.
Com relação ao Recife, dentre os pontos de coleta de dado pluviométricos da Apac, os com maiores acúmulos foi o do Alto Santa Terezinha, com 78mm, nas últimas 12 horas, e no Torreão, nas últimas 6 horas.
Confira onde mais choveu:
Nas últimas 6h:
Paulista | 88,34 mm ([APAC] Janga 2)
Olinda | 83,64 mm ([APAC] Ouro Preto)
Ilha de Itamaracá | 60,6 mm ([APAC] SERES)
Recife | 60,52 mm ([CEMADEN] Torreão)
Recife | 57,6 mm ([CEMADEN] Compaz - Alto Sta. Terezinha [G])
Recife | 56,4 mm ([APAC] Sede)
Abreu e Lima | 56 mm ([APAC] IPA)
Nas últimas 12h:
Olinda | 103,28 mm ([APAC] Ouro Preto)
Paulista | 99,8 mm ([APAC] Janga 2)
Recife | 78,2 mm ([CEMADEN] Compaz - Alto Sta. Terezinha [G])
Ilha de Itamaracá | 77,8 mm ([APAC] SERES)
Recife | 76,86 mm ([CEMADEN] Torreão)
Recife | 70,2 mm ([APAC] Sede)
Recife | 69,45 mm ([APAC] UPA Nova Descoberta)