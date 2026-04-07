Chuva em Olinda ultrapassa os 100mm nas últimas 12 horas; confira onde mais choveu em Pernambuco

Segundo a Apac, além de Olinda, Paulista também está perto dos 100mm e ocupa a primeira colocação em acúmulo de água nas últimas 6 horas

Casa alagada em Olinda na manhã desta terça (7) (REPRODUÇÃO/VÍDEO)

Olinda é o município mais castigado pela chuva nas últimas 12 horas. É o que mostra o painel de monitoramento em tempo real da Agência Pernambucana de Águas e Clima (7).

O acúmulo de água chegou a 103mm. Também na Região Metropolitana do Recife, às 7h desta terça, Paulista está bem próximo desta marca (99,8mm).

Considerando as últimas 6 horas, as posições se invertem, com Paulista chegando aos 88m e Olinda, aos 83mm.

Com relação ao Recife, dentre os pontos de coleta de dado pluviométricos da Apac, os com maiores acúmulos foi o do Alto Santa Terezinha, com 78mm, nas últimas 12 horas, e no Torreão, nas últimas 6 horas.

Confira onde mais choveu:

Nas últimas 6h:

Paulista | 88,34 mm ([APAC] Janga 2)

Olinda | 83,64 mm ([APAC] Ouro Preto)

Ilha de Itamaracá | 60,6 mm ([APAC] SERES)

Recife | 60,52 mm ([CEMADEN] Torreão)

Recife | 57,6 mm ([CEMADEN] Compaz - Alto Sta. Terezinha [G])

Recife | 56,4 mm ([APAC] Sede)

Abreu e Lima | 56 mm ([APAC] IPA)



Nas últimas 12h:

Olinda | 103,28 mm ([APAC] Ouro Preto)

Paulista | 99,8 mm ([APAC] Janga 2)

Recife | 78,2 mm ([CEMADEN] Compaz - Alto Sta. Terezinha [G])

Ilha de Itamaracá | 77,8 mm ([APAC] SERES)

Recife | 76,86 mm ([CEMADEN] Torreão)

Recife | 70,2 mm ([APAC] Sede)

Recife | 69,45 mm ([APAC] UPA Nova Descoberta)