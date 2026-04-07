Paulista contabiliza 16 ocorrências devido às fortes chuvas na manhã desta terça (7)

Conforme informou a Prefeitura de Paulista, as ocorrências são referentes a pequenos deslizamentos de barreira, três quedas de árvores e registros de alagamentos em diferentes áreas da cidade por causas das fortes chuvas das últimas 24 horas

Prefeitura de Paulista contabilizou a queda de três árvores nas últimas 24h (REPRODUÇÃO/VÍDEO)

A Prefeitura de Paulista, um dos municípios do Grande Recife mais castigados pelas chuvas nas últimas 24h, com 116mm, fez um balanço das ocorrências registradas, na manhã desta terça (7).

“Foram contabilizadas 16 ocorrências, incluindo pequenos deslizamentos de barreira, três quedas de árvores e registros pontuais de alagamentos em diferentes áreas da cidade, diz a nota da prefeitura.

“Apesar do volume expressivo, não houve registro de vítimas, desabrigados ou desalojados, nem ocorrências de maior gravidade”.

Em situações de risco, como deslizamentos, rachaduras ou qualquer sinal de instabilidade, lembra o executivo municipal, a população deve acionar imediatamente os canais oficiais:

monitora.paulista.pe.gov.br

Defesa Civil: 153

WhatsApp: (81) 99784-0270

Corpo de Bombeiros: 193