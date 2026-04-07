Chuva provoca deslizamento de duas barreiras e queda de muro sobre casa em Olinda, no Grande Recife

Segundo a Prefeitura de Olinda, não houve registro de vítimas nas ocorrências

Deslizamentos de barreiras aconteceram no bairro de Águas Compridas, enquanto que a queda do muro ocorreu no bairro do Fragoso (Foto: Reprodução / Prefeitura de Olinda)

A Prefeitura de Olinda registrou, até o início da manhã desta terça-feira (07), dois deslizamentos de barreira no bairro de Águas Compridas e uma queda de muro sobre uma residência no bairro do Fragoso, provocados pelas chuvas que atingem a Região Metropolitana do Recife (RMR).

Apesar das ocorrências, segundo a gestão municipal, não houve registro de vítimas. A Defesa Civil da cidade também informou que a queda do muro sobre a residência aconteceu por conta de um deslizamento parcial.

De acordo com o painel de monitoramento em tempo real da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), Olinda foi o município que mais registrou acumulado de chuvas nas últimas 24h, contabilizando 128,15 mm no bairro de Ouro Preto.

Por conta do grande acumulado de água, as aulas na rede municipal de ensino da cidade foram suspensas nesta terça-feira (7).

Ainda conforme informou a Prefeitura de Olinda, as equipes do município estão em campo acompanhando de perto a situação de diversas localidades da cidade, realizando vistorias e oferecendo orientações e suporte às famílias das áreas afetadas.

“A gestão municipal reforça que o acompanhamento das condições climáticas segue em tempo integral, com equipes mobilizadas 24 horas por dia para garantir pronta resposta às ocorrências e oferecer suporte à população. Em caso de emergência, a orientação é acionar a Defesa Civil pelos canais oficiais: 0800 081 0060 ou pelo WhatsApp (81) 9.9266-5307. O atendimento funciona 24 horas, todos os dias”, destacou o comunicado da Prefeitura de Olinda.