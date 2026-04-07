O resgate ocorreu na manhã desta terça-feira (7), no bairro de Cajueiro, na Zona Norte do Recife

Famílias são resgatadas de alagamento no bairro do Cajueiro, na Zona Norte do Recife (Reprodução/redes sociais)

As fortes chuvas que atingem a Região Metropolitana provocaram alagamentos e deixaram famílias em situação de risco no bairro do Cajueiro, na Zona Norte da cidade, nesta terça-feira (07).

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) foram acionadas para realizar o resgate de uma família composta por sete pessoas, após o nível do Rio Beberibe subir e invadir as residências da área.

De acordo com os bombeiros, foi necessário o uso de botes salva-vidas para retirar os moradores do local, devido à intensidade do alagamento. A água tomou conta das ruas e invadiu diversas casas da região.

Segundo relato de moradores, televisões, geladeiras e outros pertences foram perdidos durante a enchente. Uma das vítimas contou que precisou permanecer em cima de uma cadeira com os filhos, enquanto o nível da água subia dentro de casa.

