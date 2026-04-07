Chuva forte: UFPE e UPE suspendem aulas presenciais na manhã desta terça (7)

Na UFPE, todas as atividades estão suspensas, enquanto que na UPE acontecerá aulas remotas e, administrativamente, haverá o teletrabalho

16 pesquisadores contemplados com a chamada da CNPq irão desenvolver projetos na UFPE (Foto: Divulgação / UFPE)

Por causa das fortes chuvas, a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e a Universidade de Pernambuco (UPE) suspenderam as atividades acadêmicas e administrativas presenciais nesta terça -feira (7), nos três turnos, no Campus Recife e no Centro Acadêmico de Vitória (CAV).

UFPE

Seguem abaixo as orientações para a comunidade acadêmica:

Atividades acadêmicas na graduação

Devem ser observadas as determinações presentes na Resolução nº5/2025, do Cepe/UFPE, durante o período de suspensão.

Atividades acadêmicas na pós-graduação

Devem ser observadas as determinações presentes na Resolução CEPE nº 04/2022 (pós-graduação), durante o período de suspensão.

Atividades Administrativas

Orientamos o registro da ocorrência pertinente no SIGRH, pelos servidores técnico-administrativos.

Atividades essenciais

A universidade ressaltou que a preservação dos serviços essenciais e o acesso a espaços físicos da instituição, conforme a Resolução nº 04/2021, do Conselho de Administração, para identificação de problemas, danos, realização de vistorias e de pareceres.

"A UFPE enfatiza que os integrantes da comunidade acadêmica evitem se colocar em situação de risco em seus deslocamentos", acrescentou.

UPE

A UPE reforça alguns pontos da sua Instrução Normativa da Reitoria para os casos de suspensão das atividades em casos de chuvas intensas como nesta terça::

“Durante o período de suspensão:



Realizar aulas remotas, síncronas ou assincronas;



Reprogramação das atividades práticas presenciais;



Registro de frequência por meio da entrega de atividades."



Também com relação às atividades administrativas, “recomenda-se a adoção do teletrabalho para os setores cujas atividades não sejam consideradas essenciais.”



Um novo boletim será publicado pela UPE às 11h.

