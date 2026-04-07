Chuva forte: Recife, Olinda e Paulista suspendem aulas nas redes municipais

Chuva no Recife (Ricardo Novelino/DP)

A Prefeitura do Recife suspendeu as aulas na rede municipal de ensino e os serviços não essenciais no período da manhã, e pede que as pessoas evitem deslocamentos pela cidade.



As pessoas em áreas de risco devem procurar locais seguros e acionar a Defesa Civil através dos telefones 0800.081.3400 e 3036-4873.

Nas últimas 12h, foram registradas chuvas que chegaram a 70 milímetros em alguns pontos da cidade, fortemente concentradas no período de 6 horas.

Paulista



A Prefeitura de Paulista informou que as aulas da rede municipal de ensino estão suspensas no turno da manhã da manhã desta terça, em toda a cidade, em decorrência das fortes chuvas registradas no município.

A medida foi adotada de forma preventiva, com o objetivo de preservar a segurança dos estudantes, professores e demais profissionais da educação, diante das condições climáticas adversas e dos impactos na mobilidade urbana.

“A gestão municipal segue monitorando a situação e novas atualizações sobre o funcionamento das atividades escolares ao longo do dia serão comunicadas pelos canais oficiais da Prefeitura”, afirmou.

Olinda

Prefeitura Municipal de Olinda informou que, em decorrência da continuidade das fortes chuvas que vêm afetando a região, as aulas na rede municipal de ensino estão suspensas nesta terça-feira (7).

A decisão visa garantir a segurança dos alunos, professores e funcionários, diante das condições climáticas adversas.

“Reforçamos a importância da segurança de todos e orientamos que, em caso de emergência, a população acione a Defesa Civil pelo telefone 0800 081 0060 ou via WhatsApp pelo número 9.9266.5307. O atendimento acontece 24 horas, todos os dias”, afirmou.