Ao menos 21 pessoas estão em abrigos do Recife por conta das chuvas

Segundo o chefe do Centro de Operações do Recife (COP), Anderson Soares, não houve registro de deslizamento de barreira na capital pernambucana até o início da manhã desta terça (07)

A Avenida Mascarenhas de Morais é uma das localidades do Recife com maior número de áreas alagadas (Foto: Reprodução / Redes sociais)

As chuvas que atingem o Recife fez com que, até o momento, 21 pessoas ficassem desabrigadas e fossem acolhidas em abrigos da capital pernambucana. Segundo o chefe do Centro de Operações do Recife (COP), Anderson Soares, desse quantitativo, 15 estão em um abrigo municipal localizado no bairro de Cajueiro, enquanto que 6 pessoas estão em na Creche-escola do Pilar, na área central da cidade.

Essas informações foram repassadas por Anderson Soares em entrevista ao Bom Dia Pernambuco, na manhã desta terça-feira (07).

Ainda segundo o chefe do Centro de Operações do Recife (COP), a capital pernambucana não registrou, até o momento, nenhuma ocorrência de deslizamento de barreira.

Com relação à queda de árvores, quatro ocorrências estão em aberto. Já durante a noite desta segunda-feira (06), houve o registro de mais de 15.

Bairro que mais choveram no Recife

Segundo Anderson Soares, os bairros que registraram o maior acumulado de chuva nas últimas 24h foram: Campina do Barreto, Alto Santa Terezinha, Torreão e Nova Descoberta, todos na Zona Norte do Recife.

“Os bairros da Campina do Barreto, Alto Santa Terezinha, Torreão e Nova Descoberta são as localidades qeu se destacaram do ponto de vista de quantidade de volume de água nas últimas 24h, onde registraram mais de 80 milímetros. Além disso, a gente também tem, nas áreas da Zona Sul, como ali a Mascarenhas [de Morais], que foram registradas ocorrências de alagamentos”, informou durante a entrevista.

A expectativa do COP é que nas próximas horas ocorra uma redução no volume de chuvas, especialmente no turno da tarde. Entretanto, diante do acumulado que teve nas últimas horas, o estágio de "alerta", estabelecido no início desta terça (07), permanecerá vigente no Recife.