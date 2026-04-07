Estágio de "alerta para chuvas": com 70 mm registrados, Recife cancela aulas na rede municipal
Apac emitiu novo alerta nesta terça (7) para chuvas no Grande Recife e Zonas da Mata Norte e Sul. Pauloista também cancelou aulas na rede pública
Ricardo Novelino de C. Pereira
Publicado: 07/04/2026 às 05:58
A previsão de pancadas de chuva em todo o estado, no início da semana, com atenção redobrada pro Agreste e pro Sertão (Foto: Arquivo/DP)
Por causa das fortes chuvas, a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) emitiu, nesta terça (7), um aviso com estágio de “alerta” para o Grande Recife, e as Zonas da Mata Norte e Sul.
O aviso aponta “continuidade de pancadas de chuva” e vale até a quarta (8).
O Centro de Operações do Recife (COP) informou, no início da manhã, que a cidade entrou em estágio de “alerta” às 5h.
A medida indica que já existe uma alteração perceptível na rotina urbana, causada pela situação meteorológica.
Por isso, a Prefeitura do Recife suspendeu as aulas na rede municipal de ensino e os serviços não essenciais no período da manhã.
Também pede que as pessoas evitem deslocamentos pela cidade.
As pessoas em áreas de risco devem procurar locais seguros e acionar a Defesa Civil através dos telefones 0800.081.3400 e 3036-4873.
Nas últimas 12h, foram registradas chuvas que chegaram a 70 miímetros em alguns pontos da cidade, fortemente concentradas no período de 6 horas.
Paulista
A Prefeitura de Paulista informou que as aulas da rede municipal de ensino estão suspensas no turno da manhã da manhã desta terça, em toda a cidade, em decorrência das fortes chuvas registradas no município.
A medida foi adotada de forma preventiva, com o objetivo de preservar a segurança dos estudantes, professores e demais profissionais da educação, diante das condições climáticas adversas e dos impactos na mobilidade urbana.
“A gestão municipal segue monitorando a situação e novas atualizações sobre o funcionamento das atividades escolares ao longo do dia serão comunicadas pelos canais oficiais da Prefeitura”, afirmou.