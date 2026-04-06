Homem é assassinado enquanto deixava crianças em aula de reforço em Olinda

Criminosos teriam ordenado que crianças saíssem da moto antes de cometerem o assassinato

Homem é morto a tiros em Olinda (Foto: Reprodução/Instagram)

Um homem foi morto a tiros enquanto deixava duas crianças em uma escolinha de reforço na Rua Piauí, no bairro Jardim Brasil II, em Olinda, na tarde desta segunda-feira (6). As meninas eram primas e uma delas era enteada da vítima.

O crime aconteceu quando dois suspeitos se aproximaram em um carro e ordenaram que as crianças saíssem da moto em que estavam junto com a vítima. Em seguida, dispararam contra o motociclista.

O barulho de disparos chamou a atenção dos moradores do bairro, que acionaram a polícia. O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) no Recife. O caso foi registrado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Informações preliminares indicam que o homem já havia sido preso.



A autoria do crime ainda é desconhecida e a Polícia Civil investiga o caso.