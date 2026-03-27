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Vida Urbana
Crime em rodovia

"É violência de gênero. Tentativa de parar uma mulher que ocupa espaço de poder", diz secretária da Mulher do Cabo após carro ser alvo de tiros

A declaração é da secretária da Mulher da Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho, Aline Melo, que foi vítima de um ataque a tiros, na noite de quinta (26), em uma estrada estadual que corta o município, no Grande Recife

Diario de Pernambuco

Publicado: 27/03/2026 às 07:41

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Aline foi até a delegacia cobrar explicações para o ataque a tiros sofrido na quinta (26)/Redes Sociais

Aline foi até a delegacia cobrar explicações para o ataque a tiros sofrido na quinta (26) (Redes Sociais )

“Não é um mero caso qualquer. É ligado à violência de gênero. É uma tentativa de parar uma mulher que ocupa espaço de poder”.

A declaração é da secretária da Mulher da Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho (Grande Recife), Aline Melo, que foi vítima de um ataque a tiros, na noite de quinta (26), em uma estrada estadual que corta o município, no Grande Recife.

Aline e o motorista dele, Weverthon, estavam no veículo, atingido por tiros disparados por motoqueiros, na PE-28. Ninguém ficou ferido.

Em entrevista postada nas redes sociais, Aline disse que foi até a delegacia depois do acontecimento para “tomar medidas cabíveis e cobrar que justiça seja feita, além de encontrar respostas para o crime”.
No desabafo, Aline disse que, “apesar de assustada”, não vai parar. “A mensagem é que a luta continua. A gente ente precisa acreditar que as coisas pode mudar.

Vamos defender o correto e fazer trabalho para mudar vidas”, declarou.

Como foi

O crime aconteceu no fim da noite, na rodovia estadual PE-28, na região da Mata do Boto.

Aline estava acompanhada do motorista, quando uma motocicleta se aproximou e ocupantes efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra o veículo.

Os tiros atingiram várias partes do carro, inclusive o banco do passageiro, na altura da cabeça.
O motorista do veículo conseguiu escapar e seguir até a Delegacia do Cabo.

Aline contou que estava distraída no celular e não percebeu a chegada de uma moto com dois ocupantes.
Disse, ainda, que os motoqueiros fizeram uma ultrapassagem pela direita e começaram a atirar.

“Estou assustada, muito assustada. Um tiro pegou no lado direito, na altura da minha cabeça. São centímetros que podem, mudar a história”, afirmou.

Por nota, a Prefeitura do cabo informou que procurou "as autoridades competentes" para cobrar rigor nas investigações.

Repercussão


Diante do fato, a governadora Raquel Lyra (PSD) enviou uma nota no início da madrugada desta sexta (28).
Informou que está “acompanhando pessoalmente o caso envolvendo a secretária executiva da Mulher doCabo de Santo Agostinho, Aline Melo, que teve o veículo atingido por tiros”.

Na nota, a governadora disse, ainda, que vai “apurar com rigor e garantir que os envolvidos sejam responsabilizados”.

“Mulheres que ocupam espaços de poder e atuam em defesa de outras mulheres devem ser respeitadas. Pernambuco não aceita essa violência e nossas forças de segurança já estão atuando para responder de forma exemplar a esse episódio”, acrescentou.

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