"É violência de gênero. Tentativa de parar uma mulher que ocupa espaço de poder", diz secretária da Mulher do Cabo após carro ser alvo de tiros

A declaração é da secretária da Mulher da Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho, Aline Melo, que foi vítima de um ataque a tiros, na noite de quinta (26), em uma estrada estadual que corta o município, no Grande Recife

Aline foi até a delegacia cobrar explicações para o ataque a tiros sofrido na quinta (26) (Redes Sociais )

“Não é um mero caso qualquer. É ligado à violência de gênero. É uma tentativa de parar uma mulher que ocupa espaço de poder”.

A declaração é da secretária da Mulher da Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho (Grande Recife), Aline Melo, que foi vítima de um ataque a tiros, na noite de quinta (26), em uma estrada estadual que corta o município, no Grande Recife.

Aline e o motorista dele, Weverthon, estavam no veículo, atingido por tiros disparados por motoqueiros, na PE-28. Ninguém ficou ferido.

Em entrevista postada nas redes sociais, Aline disse que foi até a delegacia depois do acontecimento para “tomar medidas cabíveis e cobrar que justiça seja feita, além de encontrar respostas para o crime”.

No desabafo, Aline disse que, “apesar de assustada”, não vai parar. “A mensagem é que a luta continua. A gente ente precisa acreditar que as coisas pode mudar.

Vamos defender o correto e fazer trabalho para mudar vidas”, declarou.

Como foi

O crime aconteceu no fim da noite, na rodovia estadual PE-28, na região da Mata do Boto.

Aline estava acompanhada do motorista, quando uma motocicleta se aproximou e ocupantes efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra o veículo.

Os tiros atingiram várias partes do carro, inclusive o banco do passageiro, na altura da cabeça.

O motorista do veículo conseguiu escapar e seguir até a Delegacia do Cabo.

Aline contou que estava distraída no celular e não percebeu a chegada de uma moto com dois ocupantes.

Disse, ainda, que os motoqueiros fizeram uma ultrapassagem pela direita e começaram a atirar.

“Estou assustada, muito assustada. Um tiro pegou no lado direito, na altura da minha cabeça. São centímetros que podem, mudar a história”, afirmou.

Por nota, a Prefeitura do cabo informou que procurou "as autoridades competentes" para cobrar rigor nas investigações.

Repercussão



Diante do fato, a governadora Raquel Lyra (PSD) enviou uma nota no início da madrugada desta sexta (28).

Informou que está “acompanhando pessoalmente o caso envolvendo a secretária executiva da Mulher doCabo de Santo Agostinho, Aline Melo, que teve o veículo atingido por tiros”.

Na nota, a governadora disse, ainda, que vai “apurar com rigor e garantir que os envolvidos sejam responsabilizados”.

“Mulheres que ocupam espaços de poder e atuam em defesa de outras mulheres devem ser respeitadas. Pernambuco não aceita essa violência e nossas forças de segurança já estão atuando para responder de forma exemplar a esse episódio”, acrescentou.