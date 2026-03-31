Mulher de 33 anos é assassinada a tiros em condomínio de luxo em Gravatá, no Agreste

Um homem de 38 anos, que não teve o nome divulgado, acabou sendo preso. Crime aconteceu na noite de segunda (30), no condomínio de alto padrão

IML de Palmares fica na Zona da Mata Sul (Arquivo)

Uma mulher de 33 anos foi assassinada com vários tiros, na noite de segunda (30), em um condomínio de alto padrão localizado em Gravatá, no Agreste pernambucano.

Segundo informações repassadas para a polícia, um homem de 38 anos, identificado como Edson, acabou sendo preso por suspeita de envolvimento no crime.

A mulher foi identificada como Gabriela Lima. É mais um caso de violência contra a mulher no estado.

Ele é tratado, a princípio, como homicídio consumado, segundo a Polícia Civil.

Testemunham relataram ter ouvido ao menos seis disparos.

Quando a equipe da Polícia Militar chegou ao local, encontrou vidros quebrados na entrada da casa e muito sangue, além de móveis revirados.

A mulher é de Arcoverde, no sertão, e estaria morando na residência há cerca de um mês.

O homem detido estava com cartelas de munição de calibre 9 milímetros.

Na ação criminosa, um cão também foi baleado e levado para um hospital veterinário em caruaru, também no Agreste.

O corpo de Gabriela seguiu para o Instituto de Medicina Legal (IML), em Palmares, na Zona da Mata Sul.

O autor foi conduzido à delegacia para realização dos procedimentos cabíveis e ficou à disposição da Justiça após audiência de custódia