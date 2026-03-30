Polícia indicia homem que deu 20 tiros na porta de ex-companheira por seis crimes

Com arma na mão, homem invadiu prédio da ex, no Recife (Redes Sociais )

A Polícia Civil indiciou por seis crimes o homem suspeito de invadir o prédio da ex-companheira, efetuar cerca de 20 disparos contra a porta do apartamento da vítima e ameaçar incendiar o imóvel, no bairro do Espinheiro, na Zona Norte do Recife. O caso ocorreu no dia 18 de março. André Maia Oliveira, está preso desde o dia seguinte, quando se apresentou às autoridades.

De acordo com a investigação, ele foi indiciado por tentativa de feminicídio, tentativa de homicídio qualificado, descumprimento de medida protetiva, invasão de domicílio qualificada, ameaça e injúria. O inquérito foi concluído e encaminhado ao Ministério Público de Pernambuco (MPPE) no último dia 27, cabendo ao órgão decidir se oferece denúncia à Justiça ou solicita novas diligências.

O crime

As apurações apontam que, no dia do crime, o homem utilizou um carro para derrubar o portão da garagem do edifício onde mora a ex-companheira. Em seguida, subiu até o quinto andar e atirou diversas vezes contra a porta do apartamento onde ela vive com a mãe e o filho do casal. Ele também levava um galão de gasolina, com a intenção de atear fogo no imóvel.

Ainda segundo a polícia, o suspeito fugiu antes da chegada de equipes da Polícia Militar, mas continuou a ameaçar a vítima por telefone, afirmando que poderia mandar matá-la, assim como a mãe dela, mesmo que estivesse preso. O carro utilizado na ação e a arma de fogo foram localizados na casa de um dos filhos dele, no bairro de Casa Forte, a cerca de três quilômetros do local da invasão.

O relacionamento entre o suspeito e a vítima durou cerca de 20 anos e terminou no dia 6 de março. Poucos dias depois, ela procurou a polícia e registrou ocorrência por ameaça, injúria e perseguição, conseguindo uma medida protetiva. Mesmo assim, o homem teria descumprido a determinação judicial ao praticar os crimes.

Após ter a imagem divulgada pelas autoridades, André Maia Oliveira se entregou em menos de 24 horas na Delegacia de Casa Amarela. Ele passou por audiência de custódia e foi encaminhado ao Centro de Observação Criminológica e Triagem Professor Everardo Luna (Cotel), em Abreu e Lima, onde permanece à disposição da Justiça.

O Diario de Pernambuco entrou em contato com a defesa de André Maia, que informou que irá se posicionar quando tiver acesso ao inquérito.