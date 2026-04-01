Pernambuco soma 728 mortes violentas entre janeiro e março; redução é de 15,5%, diz governo

Indicadores do primeiro trimestre de 2026 mostram queda nas mortes violentas intencionais e pos crimes violentos contra o patrimônio

Polícia Civil de Pernambuco (Foto: Divulgação/SDS-PE)

Pernambuco registrou 728 mortes violentas intencionais (homicídios dolosos, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte) no primeiro trimestre de 2026, segundo dados da Secretaria de Defesa Social.

O número representa uma redução de 15,5% em relação ao mesmo período de 2025 e de 26% na comparação com 2024. De acordo com a série histórica iniciada em 2004, é o menor total já contabilizado para um primeiro trimestre.

No recorte dos últimos 12 meses, entre abril de 2025 e março de 2026, foram registrados 3.012 casos no estado, também o menor volume da série histórica nesse intervalo.

Outros crimes

Já os crimes violentos contra o patrimônio (CVP) somaram 4.865 ocorrências entre janeiro e março deste ano. O número indica queda de 42,6% em relação ao mesmo período de 2025, o equivalente a 3.614 registros a menos, e de 44,5% na comparação com 2024. Segundo a Secretaria de Defesa Social, o indicador vem apresentando redução contínua desde 2017, quando atingiu o pico da série.

O governo do estado atribuiu a redução a estratégias de segurança pública e à ampliação de recursos operacionais. O secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho, afirmou que os resultados estão relacionados ao planejamento e à integração das forças policiais, além do monitoramento dos indicadores.

Os resultados alcançados neste primeiro trimestre são fruto de uma política de segurança pública baseada em planejamento, integração das forças policiais e monitoramento contínuo. Estamos avançando de forma consistente na preservação de vidas e na redução dos crimes contra o patrimônio. Nosso objetivo é manter essa tendência de queda e garantir que esses resultados sejam duradouros”, afirmou o secretário.

