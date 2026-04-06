Vídeo mostra homem matando capivara a pauladas em Boa Viagem, no Recife
Animal foi perseguido e morto na madrugada desta segunda-feira (6)
Publicado: 06/04/2026 às 13:06
Vídeo mostra homem matando capivara a pauladas (REPRODUÇÃO/VÍDEO)
Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma capivara sendo morta a pauladas na madrugada desta segunda-feira (6), no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife.
De acordo com informações extraoficiais, o caso aconteceu na Rua Professor Augusto Lins e Silva.
Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que um homem, vestindo calção azul, persegue o animal com um pedaço de pau. Após encurralá-lo, o suspeito desfere diversos golpes contra a capivara, que morreu no local.
Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que a Delegacia de Polícia do Meio Ambiente (DEPOMA) está ciente do caso e iniciou as diligências necessárias.
A Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife (Emlurb) informou que enviou uma equipe ao local para realizar a remoção do animal.