Inmet prevê chuva com 'Grande Perigo' para 39 municípios de Pernambuco

Além do alerta de Grande Perigo, o Inmet prevê risco de Perigo e Perigo Potencial para outros municípios do Pernambuco

Forte chuva atinge a Região Metropolitana do Recife nesta quarta. Foto: Peu Ricardo/DP. ()

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou nesta segunda-feira (6) três alertas de risco de chuva intensa para Pernambuco. 39 municípios estão com Grande Perigo, nível mais severo de classificação.

Conforme o Inmet, os municípios fazem parte da Região Metropolitana, Zona da Mata Norte e Zona da Mata Sul.

O risco de severidade Grande Perigo, ou bandeira vermelha, acontece quando a previsão indica chuva superior a 60 mm/h ou acima de 100 mm/dia, com possibilidade de alagamentos e transbordamento de rios.

Além da vermelha, o Inmet também “estendeu” a bandeira laranja, que indica o risco de Perigo, para parte da Região Metropolitana e zonas da mata, o Agreste e parte do Sertão.

A bandeira laranja indica possibilidade de chuva entre 30 a 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia.

O restante do estado, parte do Sertão, segundo o Inmet, pode ter chuva entre 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia, na bandeira amarela.

Confira os 39 municípios com alerta de Grande Perigo:

Abreu e Lima

Água Preta

Aliança

Araçoiaba

Barreiros

Cabo de Santo Agostinho

Camaragibe

Carpina

Chã de Alegria

Condado

Escada

Ferreiros

Gameleira

Glória do Goitá

Goiana

Igarassu

Ilha de Itamaracá

Ipojuca

Itambé

Itapissuma

Itaquitinga

Jaboatão dos Guararapes

Lagoa de Itaenga

Moreno

Nazaré da Mata

Olinda

Paudalho

Paulista

Pombos

Primavera

Recife

Ribeirão

Rio Formoso

São José da Coroa Grande

São Lourenço da Mata

Sirinhaém

Tamandaré

Tracunhaém

Vitória de Santo Antão