Inmet prevê chuva com 'Grande Perigo' para 39 municípios de Pernambuco
Além do alerta de Grande Perigo, o Inmet prevê risco de Perigo e Perigo Potencial para outros municípios do Pernambuco
Publicado: 06/04/2026 às 11:15
Forte chuva atinge a Região Metropolitana do Recife nesta quarta. Foto: Peu Ricardo/DP. ()
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou nesta segunda-feira (6) três alertas de risco de chuva intensa para Pernambuco. 39 municípios estão com Grande Perigo, nível mais severo de classificação.
Conforme o Inmet, os municípios fazem parte da Região Metropolitana, Zona da Mata Norte e Zona da Mata Sul.
O risco de severidade Grande Perigo, ou bandeira vermelha, acontece quando a previsão indica chuva superior a 60 mm/h ou acima de 100 mm/dia, com possibilidade de alagamentos e transbordamento de rios.
Além da vermelha, o Inmet também “estendeu” a bandeira laranja, que indica o risco de Perigo, para parte da Região Metropolitana e zonas da mata, o Agreste e parte do Sertão.
A bandeira laranja indica possibilidade de chuva entre 30 a 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia.
O restante do estado, parte do Sertão, segundo o Inmet, pode ter chuva entre 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia, na bandeira amarela.
Confira os 39 municípios com alerta de Grande Perigo:
Abreu e Lima
Água Preta
Aliança
Araçoiaba
Barreiros
Cabo de Santo Agostinho
Camaragibe
Carpina
Chã de Alegria
Condado
Escada
Ferreiros
Gameleira
Glória do Goitá
Goiana
Igarassu
Ilha de Itamaracá
Ipojuca
Itambé
Itapissuma
Itaquitinga
Jaboatão dos Guararapes
Lagoa de Itaenga
Moreno
Nazaré da Mata
Olinda
Paudalho
Paulista
Pombos
Primavera
Recife
Ribeirão
Rio Formoso
São José da Coroa Grande
São Lourenço da Mata
Sirinhaém
Tamandaré
Tracunhaém
Vitória de Santo Antão