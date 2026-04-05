Veículo é flagrado a 168 km/h em rodovia no Grande Recife

Caminhonete é flagrada a 168 km/h em rodovia no Grande Recife (Divulgação/PRF)

Uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrou um veículo trafegando a 168 km/h na BR-408, em São Lourenço da Mata, no Grande Recife, no último sábado (4). A ação fez parte da Operação Velocidade Máxima, que tem como objetivo coibir o excesso de velocidade e reduzir a violência no trânsito.

De acordo com a PRF, o registro foi feito por meio de radar móvel em um trecho onde a velocidade máxima permitida para veículos leves é de 110 km/h. Após o desconto da tolerância prevista no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), a infração foi classificada como grave, com multa de R$ 195,23 e cinco pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

A PRF reforça que o excesso de velocidade coloca em risco a segurança dos ocupantes do veículo e dos demais usuários da rodovia. A prática também aumenta o perigo para pedestres, especialmente em trechos onde não há passarelas para travessia.