Três homens são presos por suspeita de tráfico de drogas em Porto de Galinhas

Porto de Galinhas, em Ipojuca (Peu Ricardo/Arquivo DP)

Três homens foram presos na praia de Porto de Galinhas, em Ipojuca, no último sábado (4), suspeitos de tráfico de drogas. Procurada pelo Diario, a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) informou que a ação foi realizada após denúncias sobre a comercialização de entorpecentes na região. Ao todo, foram apreendidas 45 porções de substância análoga à maconha, conforme informações da Polícia Civil de Pernambuco (PCPE).

De acordo com a PMPE, ao chegar ao local, os policiais identificaram quatro indivíduos em atitude suspeita, que tentaram fugir, tendo três deles sido alcançados. Durante a abordagem, houve resistência, com luta corporal contra o efetivo. Um policial sofreu escoriações e uma torção no membro inferior após ser empurrado.

A ocorrência se agravou com a intervenção de populares que, ainda segundo a PMPE, passaram a agir de forma violenta, arremessando objetos e tentando impedir a ação policial, inclusive com tentativa de retirar os detidos e subtrair armamento. “Diante da situação, foi necessário o uso proporcional da força e de agente químico para dispersar a multidão, sem registro de feridos”, diz o comunicado da Polícia Militar.

A Polícia Civil, por sua vez, enviou nota à redação informando que autuou em flagrante três homens, de 19, 24 e 28 anos, pelo crime de tráfico de drogas. Após os procedimentos administrativos, os suspeitos foram encaminhados para audiência de custódia e permanecem à disposição da Justiça.