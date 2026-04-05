Chuvas passam de 40mm em Pernambuco nas últimas 24h; veja onde mais choveu

Chuva (Rafael Vieira/DP Foto)

As chuvas registradas nas últimas 24 horas em Pernambuco provocaram acumulados elevados em diversos municípios, com destaque para São José da Coroa Grande, na Mata Sul, que ultrapassou os 43 milímetros. Os maiores volumes se concentram na Região Metropolitana do Recife e na Zona da Mata, segundo dados da Agência Pernambucana de Águas e Clima.

Nas redes sociais, a Apac informou que o tempo deve permanecer parcialmente nublado ao longo deste domingo de Páscoa, com chuvas rápidas e isoladas, de intensidade fraca a moderada, em todas as regiões do estado, da Região Metropolitana ao Sertão.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão indica temperatura mínima de 24°C e máxima de 31°C, com tendência estável. Durante a noite, a expectativa é de muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas. Já para a segunda-feira (6), o cenário deve se manter semelhante, com mínima de 25°C e máxima de 31°C.

Confira abaixo onde mais choveu nas últimas 24 horas:

São José da Coroa Grande | 43,6mm

Barreiros | 36,6mm

São Vicente Férrer | 34mm

Recife | 32mm

Vicência | 28,4mm

Paulista | 27,31mm

Machados | 26,97mm

Cabo de Santo Agostinho | 26,04mm

Macaparana | 24,6mm

Paudalho | 22,4mm

Tamandaré | 21,54mm

Ilha de Itamaracá | 20,6mm

Camaragibe | 20,28mm

Itapissuma | 20,2mm

Jaboatão dos Guararapes | 17,76mm

Amaraji | 17,2mm

Bom Jardim | 16,8mm

Olinda | 16,37mm