Chuvas passam de 40mm em Pernambuco nas últimas 24h; veja onde mais choveu
Mata Sul e Região Metropolitana concentram maiores acumulados
Publicado: 05/04/2026 às 13:01
Chuva (Rafael Vieira/DP Foto)
As chuvas registradas nas últimas 24 horas em Pernambuco provocaram acumulados elevados em diversos municípios, com destaque para São José da Coroa Grande, na Mata Sul, que ultrapassou os 43 milímetros. Os maiores volumes se concentram na Região Metropolitana do Recife e na Zona da Mata, segundo dados da Agência Pernambucana de Águas e Clima.
Nas redes sociais, a Apac informou que o tempo deve permanecer parcialmente nublado ao longo deste domingo de Páscoa, com chuvas rápidas e isoladas, de intensidade fraca a moderada, em todas as regiões do estado, da Região Metropolitana ao Sertão.
De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão indica temperatura mínima de 24°C e máxima de 31°C, com tendência estável. Durante a noite, a expectativa é de muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas. Já para a segunda-feira (6), o cenário deve se manter semelhante, com mínima de 25°C e máxima de 31°C.
Confira abaixo onde mais choveu nas últimas 24 horas:
São José da Coroa Grande | 43,6mm
Barreiros | 36,6mm
São Vicente Férrer | 34mm
Recife | 32mm
Vicência | 28,4mm
Paulista | 27,31mm
Machados | 26,97mm
Cabo de Santo Agostinho | 26,04mm
Macaparana | 24,6mm
Paudalho | 22,4mm
Tamandaré | 21,54mm
Ilha de Itamaracá | 20,6mm
Camaragibe | 20,28mm
Itapissuma | 20,2mm
Jaboatão dos Guararapes | 17,76mm
Amaraji | 17,2mm
Bom Jardim | 16,8mm
Olinda | 16,37mm