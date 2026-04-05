De acordo com o Batalhão de Polícia Ambiental (BPA), o animal silvestre estava sendo mantido de forma irregular sem as devidas licenças ambientais e exposto em uma gaiola

Ouriço pigmeu é apreendido no Mercado Público da Madalena, Zona Norte do Recife (Reprodução)

A Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) apreendeu um ouriço-pigmeu na tarde do último sábado (4) no Mercado Público da Madalena, na Zona Oeste do Recife. De acordo com o Batalhão de Polícia Ambiental (BPA) da PMPE, o animal silvestre estava sendo mantido de forma irregular.

O ouriço-pigmeu-africano, também conhecido como hedgehog, estava sendo comercializado sem as devidas licenças ambientais e exposto em uma gaiola, em desacordo com o artigo 60 da Lei nº 9.605/1998, que trata dos crimes ambientais.

Em nota enviada ao Diario, a PMPE informou que o responsável pela comercialização foi encaminhado à autoridade competente para a adoção das medidas legais. O animal, por sua vez, foi levado à sede do BPA e, posteriormente, encaminhado ao CETRAS Tangará, onde receberá cuidados especializados e passará por avaliação técnica.

