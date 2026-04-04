Briga de vizinhos acaba com mulher morta e homem ferido em Petrolina, no Sertão

Caso aconteceu na tarde desta sexta-feira (3), no Projeto Maria Tereza, zona rural do município de Petrolina, no Sertão de Pernambuco

Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que não irá se pronunciar sobre investigações realizadas por outros órgãos. (Foto: Reprodução/PCPE)

Uma briga de vizinhos acabou com uma mulher de 42 anos morta e um homem de 39 anos ferido. O caso aconteceu na tarde desta sexta (3) no Projeto Maria Tereza, zona rural de Petrolina, no Sertão de Pernambuco.



A mulher foi identificada como Ivoneide Lima de Brito. Ela morreu no local após ser esfaqueada diversas vezes.

O homem que também foi ferido não teve a identidade revelada. Segundo a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), ele foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para a unidade hospitalar mais próxima.

Ainda conforme a PM, os vizinhos suspeitos fugiram no local logo após o ataque. Não foi informado quantos estariam envolvidos. O caso foi registrado pela Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) como homicídio consumado e tentativa de homicídio.

“As investigações seguem em andamento”, destacou a corporação, em nota.

