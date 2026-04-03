Mulher de 55 anos é encontrada morta em banco do TIP, no Recife
Polícia Civil investiga o caso e aguarda conclusão das diligências
Publicado: 03/04/2026 às 17:16
TIP fica na Várzea
Uma mulher de 55 anos foi encontrada morta em um banco do Terminal Integrado de Passageiros (TIP), no bairro do Curado, na Zona Oeste do Recife. O caso aconteceu na quinta-feira (2).
Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que a ocorrência foi classificada como morte a esclarecer. A vítima foi encontrada sem vida no local, e o Instituto de Medicina Legal (IML) foi acionado para os procedimentos cabíveis. Segundo a corporação, as diligências foram iniciadas e seguem até o esclarecimento do caso.
O Diario entrou em contato com a EPTI (Empresa Pernambucana de Transporte Intermunicipal), que informou que a área onde a mulher foi encontrada sem vida é administrada pela Nova Mobi, responsável pelo terminal. A reportagem também procurou a empresa e aguarda retorno com mais informações sobre as circunstâncias da ocorrência.