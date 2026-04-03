Ação do TJPE oferece exames de saúde e vacinação gratuitos em fórum no Recife; saiba como participar

Iniciativa faz parte da 2ª Semana Nacional da Saúde, do TJPE. Ela começa segunda (6) e vai até o dia 10 de abril

Entre os serviços gratuitos estão atendimento médico, aferição de pressão e glicemia, teste rápido e vacinação (Foto: Divulgação/PMO)

O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) realiza a partir de segunda (6) a 2ª Semana Nacional da Saúde. A iniciativa vai até o dia 10 de abril e pretende promover a melhora da qualidade de vida física e mental das pessoas.

Estão previstos vacinação, audiências de conciliação e oficinas.

O evento acontecerá no Fórum do Recife, na Ilha Joana Bezerra, e será gratuito e aberto ao público.

Durante todos os dias de programação, haverá no Fórum do Recife, das 8h às 14h, diversos serviços de saúde gratuitos:

Vacinação adulta e infantil;

Serviços oftalmológicos;

Aferição de pressão arterial; Bioimpedância;

Testagem rápida para hepatite C; Testes rápidos de glicemia;

Orientações sobre saúde preventiva.

Mulheres

No dia 10 de abril, mulheres com mais de 50 anos podem realizar exames de mamografia no Fórum do Recife gratuitamente.

Para a juíza e membro do Comitê Executivo Nacional de Saúde do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Ana Cláudia Brandão, “a Semana Nacional da Saúde é importante para promover a integração entre o Judiciário e o sistema de saúde, estimulando o diálogo institucional com órgãos como o SUS e a saúde suplementar, o que favorece decisões mais fundamentadas e a garantia do direito à saúde da população.

A iniciativa reforça o papel do Judiciário como agente de garantia do direito à saúde, ao mesmo tempo em que busca equilíbrio entre acesso, sustentabilidade do sistema e justiça nas decisões”, conta a magistrada.

Programação

O evento de abertura acontecerá no dia 6 de abril, às 10h, no Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip) com a palestra “Do acolhimento à prática: enfrentando a violência contra a mulher”, com as Dras. Isabela Coutinho e Eduarda Pontual. Logo após, haverá a palestra “Perspectiva de gênero e Direito à saúde das mulheres”, com a Dra. Helena Capela.

No dia seguinte, no Fórum do Recife, haverá uma palestra da Dra. Ana Clezia Ferreira Silva para abrir as uma série de oficinas sobre saúde da mulher, incluindo: saúde da mulher e atividade física; saúde psicológica; atendimento às vítimas de violência doméstica; câncer de mama e de colo de útero; menopausa; e sistema de justiça de atendimento às demandas das mulheres e julgamentos sob a perspectiva de gênero.

Já no dia 8 de abril, o foco das oficinas será “Pessoas neurodivergentes”, também acontecendo entre 9h e 14h, com os temas: 09h às 14h: medicamentos e tratamentos; hipersensibilidade visual e telas – adaptação ao ambiente; sistema de justiça de atendimento às demandas das pessoas neurodivergentes.

A palestra de abertura do dia envolve diagnósticos e terapias para TEA, com a Dra. Adélia Henriques.

Por fim, entre os dias 7 e 9, a Semana Nacional de Justiça promoverá, através do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec) de Saúde, audiências de conciliação voltadas para processos da saúde pública e suplementar.

As audiências contarão com a participação de representantes do Ministério Público, Defensoria Pública, Procuradorias dos entes públicos e operadoras de planos de saúde, conforme o caso. O objetivo é promover acordos que assegurem a prestação de serviços médicos, fornecimento de medicamentos e tratamentos necessários à população, reduzindo a judicialização excessiva e garantindo soluções mais rápidas e eficazes.



