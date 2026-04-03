CTTU organiza operação especial de trânsito para o feriado da Semana Santa

Agentes da CTTU estarão nos locais para orientar os motoristas (Foto: CTTU)

Neste feriado da Semana Santa, entre a quinta-feira (2) e o domingo (5), a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) elaborou um esquema especial de mobilidade, com ações de monitoramento do tráfego, interdições temporárias e orientação viária em diversos pontos da cidade.

Entre a quinta (2) e o sábado (4), será realizada a encenação da Paixão de Cristo de Casa Amarela, a partir das 20h, na Concha Acústica do Sítio Trindade, com acesso gratuito. A recomendação é que os condutores redobrem a atenção à sinalização e às orientações dos agentes de trânsito nas imediações do evento.

Na sexta (3) e no sábado (4), também acontece a Paixão de Cristo da 2ª Igreja Batista de Brasília Teimosa, com início às 19h30. Durante a programação, haverá interdição da Rua Ivonete Ferreira, no trecho entre a Travessa dos Jasmins e a Rua das Oficinas.

Durante o domingo (5), a cidade recebe a Autismo Run, um circuito inclusivo com percursos de 5 km, 2 km e 200 metros, na Avenida Boa Viagem. A largada está prevista para às 5h30, no Primeiro Jardim, seguindo pela Rua Comendador Moraes e Rua do Jaú até a Avenida Brasília Formosa, nas proximidades da ONG Tubarões do Recife, com retorno pelo mesmo trajeto. Durante a realização da prova, haverá interdição parcial da orla. A corrida infantil, com percurso de 200 metros, está prevista para começar às 7h.

A CTTU orienta que os condutores planejem seus deslocamentos com antecedência e fiquem atentos às instruções dos agentes e orientadores de trânsito. Em caso de dúvidas, a população pode acionar o teleatendimento gratuito, disponível 24 horas por dia, pelo número 0800.081.1078.



