Trio é preso após roubar canetas emagrecedoras e anabolizantes em farmácia da Zona Norte do Recife

Trio é preso após roubo a farmácia no Recife (Divulgação)

Uma ação do 13º BPM resultou na prisão de três suspeitos de roubo na madrugada desta sexta-feira (3), no bairro do Espinheiro, na Zona Norte do Recife. O grupo é apontado como responsável por um assalto a uma unidade da rede Drogasil na região.

De acordo com a polícia, os militares foram acionados após a denúncia de que três homens armados haviam praticado o crime. Com base nas características dos suspeitos e nas informações sobre a rota de fuga, equipes iniciaram diligências e conseguiram localizar o veículo utilizado na ação.

Houve acompanhamento até as imediações do Parque Amorim, onde os suspeitos foram abordados. Com eles, foi apreendida uma arma de fogo, além de diversos produtos roubados, incluindo 17 caixas de canetas emagrecedoras, itens anabolizantes e substâncias semelhantes à morfina. O prejuízo estimado é de cerca de R$ 30 mil.

Os três homens foram detidos em flagrante e encaminhados, junto com o material apreendido e o veículo, à delegacia de plantão. Eles permanecem à disposição da Justiça, e o caso segue sob investigação.