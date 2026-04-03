Carro é flagrado a 164 quilômetros por hora em BR no Grande Recife
PRF registrou caso durante campanha para combater excesso de velocidade, durante a Semana Santa
Ricardo Novelino de C. Pereira
Publicado: 03/04/2026 às 10:46
Radar marcou 164 km/h em carro na BR (PRF)
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realiza, durante a Semana Santa, uma ação para coibir excesso de velocidades nas BRs que cortam Pernambuco.
Nesta sexta (3), a PRF informou que um carro foi flagrado a 164 quilômetros por hora na BR-101 Norte, em Itapissuma, no Grande Recife.
A velocidade máxima permitida é de 100 quilômetros por horas, em rodovias de pista simples.
Na imagem divulgada pela corporação aparece a imagem feita por um policial rodoviário, que mostra a marca de 164 KM/h estampada no visto do radar.
A ação da PRF vai até domingo (5). A Operação Velocidade Máxima reforça a fiscalização com radar na Região Metropolitana do Recife.
A iniciativa integra a Operação Semana Santa 2026 e reúne policiais de Pernambuco, Distrito Federal, Pará e Amapá.
Lesões
O excesso de velocidade aumenta a gravidade das lesões em caso de colisão nas rodovias. Apesar do número de sinistros ser semelhante no comparativo entre os anos de 2025 e 2024, ocorreu um aumento no número de mortes relacionados a essa infração.
No ano passado, foram registrados 89 sinistros nas rodovias federais de Pernambuco por velocidade incompatível, que resultaram em 108 feridos e 31 mortes. Em 2024, foram atendidos 87 sinistros por essa causa, com 110 feridos e 10 mortes.
Pontos críticos
A realizou um mapeamento dos pontos críticos nas rodovias federais de Pernambuco e identificou que eles se concentram na BR 101, entre os municípios de Igarassu e Cabo de Santo Agostinho, no Grande Recife. Nesse trecho e em alguns pontos das BRs 232 e 408 a fiscalização será intensificada, para aumentar a percepção de segurança e coibir comportamentos imprudentes no trânsito.
Veja multas previstas
Infração Média: Excesso de até 20% acima do limite (R$ 130,16 + 4 pontos na CNH).
1
Infração Grave: Excesso de mais de 20% até 50% (R$ 195,23 + 5 pontos na CNH).
1
Infração Gravíssima: Excesso de mais de 50% (R$ 880,41 + 7 pontos na CNH, com suspensão da CNH de 2 a 8 meses).
2
Tolerância dos Radares: A velocidade medida pelos radares é ajustada com uma margem de erro, que varia de 7 km/h para vias com limite de 100 km/h.