Carro é flagrado a 164 quilômetros por hora em BR no Grande Recife

PRF registrou caso durante campanha para combater excesso de velocidade, durante a Semana Santa

Radar marcou 164 km/h em carro na BR (PRF)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realiza, durante a Semana Santa, uma ação para coibir excesso de velocidades nas BRs que cortam Pernambuco.

Nesta sexta (3), a PRF informou que um carro foi flagrado a 164 quilômetros por hora na BR-101 Norte, em Itapissuma, no Grande Recife.

A velocidade máxima permitida é de 100 quilômetros por horas, em rodovias de pista simples.

Na imagem divulgada pela corporação aparece a imagem feita por um policial rodoviário, que mostra a marca de 164 KM/h estampada no visto do radar.

A ação da PRF vai até domingo (5). A Operação Velocidade Máxima reforça a fiscalização com radar na Região Metropolitana do Recife.

A iniciativa integra a Operação Semana Santa 2026 e reúne policiais de Pernambuco, Distrito Federal, Pará e Amapá.

Lesões

O excesso de velocidade aumenta a gravidade das lesões em caso de colisão nas rodovias. Apesar do número de sinistros ser semelhante no comparativo entre os anos de 2025 e 2024, ocorreu um aumento no número de mortes relacionados a essa infração.

No ano passado, foram registrados 89 sinistros nas rodovias federais de Pernambuco por velocidade incompatível, que resultaram em 108 feridos e 31 mortes. Em 2024, foram atendidos 87 sinistros por essa causa, com 110 feridos e 10 mortes.

Pontos críticos

A realizou um mapeamento dos pontos críticos nas rodovias federais de Pernambuco e identificou que eles se concentram na BR 101, entre os municípios de Igarassu e Cabo de Santo Agostinho, no Grande Recife. Nesse trecho e em alguns pontos das BRs 232 e 408 a fiscalização será intensificada, para aumentar a percepção de segurança e coibir comportamentos imprudentes no trânsito.

Veja multas previstas

Infração Média: Excesso de até 20% acima do limite (R$ 130,16 + 4 pontos na CNH).

1

Infração Grave: Excesso de mais de 20% até 50% (R$ 195,23 + 5 pontos na CNH).

1

Infração Gravíssima: Excesso de mais de 50% (R$ 880,41 + 7 pontos na CNH, com suspensão da CNH de 2 a 8 meses).

2

Tolerância dos Radares: A velocidade medida pelos radares é ajustada com uma margem de erro, que varia de 7 km/h para vias com limite de 100 km/h.

