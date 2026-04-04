Em Campina Grande, Retrô enfrenta o Treze na estreia da Série D; veja onde assistir

Série D 2026: Retrô inicia campanha contra o Treze-PB em Campina Grande com objetivo de acesso

Paulo Mota

Publicado: 04/04/2026 às 08:00

Radsley, meia do Retrô (Rafael Melo/FPF)

A Fênix de Camaragibe inicia sua caminhada na Série D neste sábado (4) com um desafio fora de casa. O Retrô enfrenta o Treze-PB, às 17h, no Estádio Amigão. A partida terá transmissão do Metrópoles, no YouTube. A estreia representa o primeiro passo da Fênix na busca pelo acesso à Série C.

Veja também:
A equipe comandada pelo técnico Jamerson Andrade chega à competição nacional embalada por uma sequência positiva na Copa do Nordeste. Nos dois últimos jogos, o Retrô venceu o Imperatriz e o Ceará. As vitórias deram confiança ao elenco e posicionaram o clube na liderança do grupo D da competição regional, com seis pontos conquistados.

O bom momento da equipe azulina é visto como um estímulo extra para enfrentar os desafios da Série D, que contará com confrontos bastante equilibrados e exigirá consistência ao longo de toda a competição.

No Grupo 9 da Série D, o Retrô terá como adversários, além do Treze, as equipes do Decisão-PE, Lagarto-SE, Sergipe-SE e Serra Branca-PB.

O Treze, por sua vez, chega à estreia após um início de temporada conturbado. No Campeonato Paraibano de 2026, o Galo da Borborema teve campanha irregular e não conseguiu avançar à fase semifinal. Em nove partidas disputadas, a equipe somou quatro vitórias e cinco derrotas, terminando na sexta colocação e ficando fora da disputa pelas quatro melhores equipes.

