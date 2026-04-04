Em Campina Grande, Retrô enfrenta o Treze na estreia da Série D; veja onde assistir

Série D 2026: Retrô inicia campanha contra o Treze-PB em Campina Grande com objetivo de acesso
Publicado: 04/04/2026 às 08:00
Radsley, meia do Retrô (Rafael Melo/FPF)
A Fênix de Camaragibe inicia sua caminhada na Série D neste sábado (4) com um desafio fora de casa. O Retrô enfrenta o Treze-PB, às 17h, no Estádio Amigão. A partida terá transmissão do Metrópoles, no YouTube. A estreia representa o primeiro passo da Fênix na busca pelo acesso à Série C.
O bom momento da equipe azulina é visto como um estímulo extra para enfrentar os desafios da Série D, que contará com confrontos bastante equilibrados e exigirá consistência ao longo de toda a competição.
No Grupo 9 da Série D, o Retrô terá como adversários, além do Treze, as equipes do Decisão-PE, Lagarto-SE, Sergipe-SE e Serra Branca-PB.
O Treze, por sua vez, chega à estreia após um início de temporada conturbado. No Campeonato Paraibano de 2026, o Galo da Borborema teve campanha irregular e não conseguiu avançar à fase semifinal. Em nove partidas disputadas, a equipe somou quatro vitórias e cinco derrotas, terminando na sexta colocação e ficando fora da disputa pelas quatro melhores equipes.