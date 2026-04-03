Queda de avião de pequeno porte deixa quatro mortos no Rio Grande do Sul
Acidente ocorreu em área residencial no litoral norte do Rio Grande do Sul; incêndio foi controlado e equipes de resgate prestam apoio
Diario de Pernambuco e Estadão Conteúdo
Publicado: 03/04/2026 às 12:41
Piloto morre em queda de avião de pequeno porte em Capão da Canoa (Reprodução/X)
Um avião de pequeno porte caiu em Capão da Canoa, no litoral norte do Rio Grande do Sul, nesta sexta-feira (3). Quatro pessoas que estavam a bordo do avião morreram, incluindo o piloto e um casal de passageiros, a quarta vítima não foi identificada. O acidente aconteceu por volta das 10h40 na Avenida Valdomiro Cândido dos Reis, em área residencial.
Além do Corpo de Bombeiros e da Brigada Militar, equipes da prefeitura e da Companhia Estadual de Energia Elétrica do RS (CEEE) prestaram apoio à ocorrência. As informações são da Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul (SSP-RS).
De acordo com a SSP-RS, a aeronave tinha decolado de Capão da Canoa com destino a São Paulo. O avião foi visto voando em baixa altitude, até que começou a perder altura.
Ele caiu sobre um restaurante localizado no bairro Parque Antártica. O estabelecimento não estava aberto no momento do acidente.
O avião tinha prefixo PS-RBK e era do modelo Piper JetPROP DLX. De acordo com registro na Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a aeronave é de propriedade da empresa Jetspeed Holding Ltda.
O monomotor tinha sido fabricado em 1999 e tinha capacidade para seis assentos. Segundo o registro na Anac, a situação de aeronavegabilidade (o estado de segurança do avião) estava regular.