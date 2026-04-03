Brasil
Acidente aéreo

Helicóptero faz pouso de emergência no mar na Praia da Barra da Tijuca

Piloto de helicóptero realiza pouso forçado em praia na Barra da Tijuca e tripulantes nadam até a faixa de areia

Diario de Pernambuco

Publicado: 03/04/2026 às 13:05

Seguir no Google News Seguir

Helicóptero caí no mar da barra da tijuca/Reprodução

Na manhã desta sexta-feira (3), três tripulantes de um helicóptero realizaram um pouso forçado no mar e nadaram até a faixa de areia, na Praia da Barra da Tijuca.  Banhistas registraram imagens.


Todos os ocupantes sobreviveram. De acordo com o Corpo de Bombeiros, eles receberam atendimento na praia e foram liberados sem ferimentos.


O piloto, Adônis de Oliveira, realizava um voo panorâmico quando enfrentou problemas que o obrigaram a realizar um pouso de emergência no mar. Durante a descida, o helicóptero afundou cerca de 2 metros até tocar o fundo de areia e acabou tombando, ficando com o esqui voltado para cima.

 

Mais de Brasil
Últimas
WhatsApp DP
Mais Lidas
CRI DP
Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP