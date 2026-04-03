Helicóptero faz pouso de emergência no mar na Praia da Barra da Tijuca

Piloto de helicóptero realiza pouso forçado em praia na Barra da Tijuca e tripulantes nadam até a faixa de areia
Publicado: 03/04/2026 às 13:05
Helicóptero caí no mar da barra da tijuca (Reprodução)
Na manhã desta sexta-feira (3), três tripulantes de um helicóptero realizaram um pouso forçado no mar e nadaram até a faixa de areia, na Praia da Barra da Tijuca. Banhistas registraram imagens.
Todos os ocupantes sobreviveram. De acordo com o Corpo de Bombeiros, eles receberam atendimento na praia e foram liberados sem ferimentos.
O piloto, Adônis de Oliveira, realizava um voo panorâmico quando enfrentou problemas que o obrigaram a realizar um pouso de emergência no mar. Durante a descida, o helicóptero afundou cerca de 2 metros até tocar o fundo de areia e acabou tombando, ficando com o esqui voltado para cima.